Погода в Новосибирске: резкое похолодание придет 8 августа

Сегодня, 4 августа, Новосибирская область продолжит находиться в теплом секторе циклона. В самом Новосибирске вероятны небольшие осадки, по области местами дожди от небольших до умеренных, грозы. Температура повысится днем до +25−30°С, ночью зафиксируется в пределах +12−17°С. Юго-западный ветер будет умеренный, с порывами до 15 м/с.
В субботу усилится юго-западный ветер, его порывы могут достигать 17 м/с, местами небольшие дожди, грозы. Температура по области останется в тех же пределах: днем +25−30°С, ночью +12−17°С.
В воскресенье, 6 августа, и понедельник характер погоды существенно не изменится. Температура такая же: днем +24−29 градусов, ночью +12−17, юго-западный порывистый ветер, осадки ожидаются по большинству районов области. Со вторника наступит похолодание. По предварительному прогнозу синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, днем столбик термометра не поднимется выше +17 градусов.