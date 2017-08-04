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09:19 (мск), источник: VN.ru

Погода в Новосибирске: резкое похолодание придет 8 августа

В ближайшие дни в Новосибирске и районах области сохранится жаркая погода, но по области остается вероятность осадков. Со вторника в регион приходит похолодание. Столбик термометра днем опустится до +17 градусов.

Сегодня, 4 августа, Новосибирская область продолжит находиться в теплом секторе циклона. В самом Новосибирске вероятны небольшие осадки, по области местами дожди от небольших до умеренных, грозы. Температура повысится днем до +25−30°С, ночью зафиксируется в пределах +12−17°С. Юго-западный ветер будет умеренный, с порывами до 15 м/с.

В субботу усилится юго-западный ветер, его порывы могут достигать 17 м/с, местами небольшие дожди, грозы. Температура по области останется в тех же пределах: днем +25−30°С, ночью +12−17°С.

В воскресенье, 6 августа, и понедельник характер погоды существенно не изменится. Температура такая же: днем +24−29 градусов, ночью +12−17, юго-западный порывистый ветер, осадки ожидаются по большинству районов области. Со вторника наступит похолодание. По предварительному прогнозу синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, днем столбик термометра не поднимется выше +17 градусов.

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