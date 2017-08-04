Дожди и грозы пройдут в Казахстане в пятницу

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 4 авг — Sputnik. С прохождением фронтальных разделов местами сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал. На западе, юго-западе, северо-западе Казахстана — погода без осадков, сообщается на сайте КЧС МВД РК.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15−20, порывы 23−28 м/с, местами возможен град, шквал. В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15−20 м/с, возможен град шквал.

В Жамбылской области местами ожидается ветер 15−20, порывы 23−28 м/с, возможен град, шквал. В Алматинской области местами ожидается ветер 15−20, днем порывы 25 м/с, возможен град, шквал. В Кызылординской области местами ветер 15−20 м/с, ночью и утром возможен шквал.