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07:17 (мск), источник: Sputniknews.kz

Дожди и грозы пройдут в Казахстане в пятницу

Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в пятницу в РК.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 4 авг — Sputnik. С прохождением фронтальных разделов местами сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал. На западе, юго-западе, северо-западе Казахстана — погода без осадков, сообщается на сайте КЧС МВД РК.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15−20, порывы 23−28 м/с, местами возможен град, шквал. В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15−20 м/с, возможен град шквал.

В Жамбылской области местами ожидается ветер 15−20, порывы 23−28 м/с, возможен град, шквал. В Алматинской области местами ожидается ветер 15−20, днем порывы 25 м/с, возможен град, шквал. В Кызылординской области местами ветер 15−20 м/с, ночью и утром возможен шквал.

Днем в Восточно-Казахстанской области местами ветер 15−20 м/с, возможен шквал. Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, местами Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Алматинской областях ожидается сильная жара. В Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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