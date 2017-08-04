Главный подземный переход Владивостока погрузился во тьму

Источник: ДЕЙТА

В пятницу сотни горожан устремились на центральную площадь, где развернулась сельскохозяйственная ярмарка. Но по пути им пришлось преодолевать непредвиденное препятствие: подземный переход на Светланской неожиданно погрузился во тьму.

Дети испуганно прижимались к родителям, пенсионеры осторожно нащупывали путь тростью. Группа китайских туристов освещала себе путь фонарями, помогая горожанам перейти на другую сторону.

Как сообщили ИА «Deita.ru» в единой дежурной диспетчерской службе города, отключение света связано с проведением плановых работ ВПЭС. Дежурный уточнил, что по данному объекту не обладает информацией, но проведение работ запланировано до 17 часов.