На выходных кузбассовцев ожидает жаркая погода с дождями

В ближайшие дни погода в Кемеровской области останется жаркой, но сохраняется вероятность осадков.

По данным Кемеровского Гидрометцентра, в пятницу 4 августа в Кузбассе будет господствовать теплый сектор циклона. В Кемерове без осадков, по области возможны дожди и грозы. Температура днем составит +25,+30°С, ночью +12,+17°С. Ветер умеренный, с порывами до 15 м/с.