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05:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

На выходных кузбассовцев ожидает жаркая погода с дождями

По области возможны грозы.

В ближайшие дни погода в Кемеровской области останется жаркой, но сохраняется вероятность осадков.

По данным Кемеровского Гидрометцентра, в пятницу 4 августа в Кузбассе будет господствовать теплый сектор циклона. В Кемерове без осадков, по области возможны дожди и грозы. Температура днем составит +25,+30°С, ночью +12,+17°С. Ветер умеренный, с порывами до 15 м/с.

В субботу также будет жарко, днем +25,+30°С. усилится юго-западный ветер, с порывами до 17 м/с. ночью +12,+17°С. В воскресенье погода существенно не изменится, днем также будет тепло, +24,+29°С. Ночью температура опустится до отметок +12,+17°С. В большинстве районов области ожидаются осадки.

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