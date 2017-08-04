Прощай талия: Сергей Зверев приехал поесть омуль на малую родину в Иркутскую область

Уроженец Иркутской области певец и стилист Сергей Зверев приехал в поселок Култук Слюдянского района. Об этом шоумен рассказал в своем официальном аккаунте Instagram. Он выложил видео с подписью: «Я дома… Прощай талия… Пироги, омуль, позы, домашняя еда… Звезда в шоке!». Ролик о приезде артиста на малую родину собрал свыше 9,5 тысячи просмотров, сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, в прошлый раз известный стилист Сергей Зверев приехал в гости к родственникам в поселок Култук Слюдянского района 16 августа 2016 года. Он навестил свою мать и тетю, которая накормила его хворостом и позами. Видео о своем визите «король гламура» также разместил в Instagram.