Опасная «молочка». В области снова нашли молочный фальсификат
Можно ли быть уверенным в качестве продукта, который покупаешь в магазине?
Можно ли быть уверенным в качестве продукта, который покупаешь в магазине?
За первое полугодие этого года специалисты Роспотребнадзора исследовали больше 800 проб молока и молочной продукции, и из этого объёма 12,5% оказалось фальсификатом. В подробностях разбиралась корреспондент «АиФ — Кузбасс».
Страдает «социалка».
Главный
Больше всего фальсификата сотрудники надзора находят в учреждениях социальной сферы: в детских садах и оздоровительных учреждениях (72% подделок находят именно в них), в учреждениях соцзащиты и
Но помимо
Едим суррогат.
Фальсификация молочной продукции — кузбасская и российская проблема.
Фермер из Топкинского района Валерий Землянский, который держит крупный рогатый скот, рассказывает, что на 99% это проблема именно переработки, а не производителей молока — если они будут продавать некачественное сырьё, его просто откажутся брать
Большие заводы могут позволить себе снизить стоимость молока, которое будут покупать люди со своими небольшими и постоянно падающими зарплатами, разбавляя концентрат и смешивая его с натуральным молоком. Малая доля рынка торгует действительно качественной «молочкой», хоть и не очень выгодной для бизнесменов — продукты быстро портятся. Тот же килограмм натурального масла, сделанного по советским ГОСТам, будет стоить 500 рублей, но кто его купит? Такое масло, скорее, деликатес, чем базовый товар продуктовой корзины. Поэтому заводы создают на местах технические условия (сокращённо на упаковках — ТУ) в обход стандартов.
По словам Землянского, если в Топкинском районе в советское время было около 70 тысяч голов крупного рогатого скота (из него примерно половина — коровы), то сейчас 3800 голов (1800 — коровы). А прилавки тем временем буквально завалены молоком. Откуда оно? Надои, безусловно, увеличиваются тоже, но не настолько.
«Дети не едят то, что нужно есть», — заключает фермер и оказывается прав. В натуральном молоке, по словам диетолога Татьяны Левиной, содержатся витамины А, Е, В12, D, кальций, магний, фосфор и т.д., которых нет в магазинном молоке, а они особенно необходимы растущему организму. А его ещё и разбавляют.