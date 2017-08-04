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05:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Опасная «молочка». В области снова нашли молочный фальсификат

Можно ли быть уверенным в качестве продукта, который покупаешь в магазине?

За первое полугодие этого года специалисты Роспотребнадзора исследовали больше 800 проб молока и молочной продукции, и из этого объёма 12,5% оказалось фальсификатом. В подробностях разбиралась корреспондент «АиФ — Кузбасс».

Страдает «социалка».

Главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Татьяна Спинина рассказала, что фальсифицированной продукцией по ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» считается та, в которой молочные компоненты производители заменяют на немолочные или растительные жиры и молчат об этом. Подделывают сыр, сливочное масло, сгущённое молоко и питьевое молоко. Чаще всего, конечно, с низкой ценой.

Больше всего фальсификата сотрудники надзора находят в учреждениях социальной сферы: в детских садах и оздоровительных учреждениях (72% подделок находят именно в них), в учреждениях соцзащиты и лечебно-профилактических учреждениях (тут обнаруживают 26% подделок). Фальсификатом промышляют как кузбасские производители, так и «завозные» — Алтайский и Пермский край, Новосибирская, Омская, Московская, Челябинская область. В случае обнаружения некачественного товара Роспотребнадзор шлёт производителям письма и назначает штрафы — в этом году их выписали на сумму больше 1 млн рублей.

Но помимо физико-химических свойств, которые и раскрывают подделку, молочку проверяют на наличие в ней бактерий и инфекций (находят их нечасто). Нередко продукты бракуют за истёкший срок годности, повреждения упаковки, нарушение условий хранения и т. д. Наиболее опасным из всего этого Татьяна Валентиновна считает «забраковку» по срокам хранения, ведь испортившееся молоко или сметана может попросту отравить человека, и неважно, где ты наткнулся на просроченный товар: в магазине или в детском саду. Поэтому специалист призывает: прежде чем купить что-то, обратите внимание на срок годности и условия хранения. Если, к примеру, сливочное масло при комнатной температуре за сутки не «умрёт», то творог явно «поплохеет».

Едим суррогат.

Фальсификация молочной продукции — кузбасская и российская проблема.

Валерий Землянский

Фермер из Топкинского района Валерий Землянский, который держит крупный рогатый скот, рассказывает, что на 99% это проблема именно переработки, а не производителей молока — если они будут продавать некачественное сырьё, его просто откажутся брать заводы-переработчики. А сами они уже могут химичить по полной. «Приведу простой пример. На полках в магазинах мы иногда встречаем литр молока за 25−30 рублей. Отнимем из этой суммы себестоимость молока (заводы в Кузбассе принимают его за 20−22 рубля), логистику (транспортные расходы), упаковку, НДС и наценку магазина (около 20%) — получается, что само сырьё стоит 10−12 рублей. Но за такую цену молока в области нет, иначе заниматься им будет невыгодно! Что тогда в этом пакете за 25 рублей?», — недоумевает Валерий Викторович.

Большие заводы могут позволить себе снизить стоимость молока, которое будут покупать люди со своими небольшими и постоянно падающими зарплатами, разбавляя концентрат и смешивая его с натуральным молоком. Малая доля рынка торгует действительно качественной «молочкой», хоть и не очень выгодной для бизнесменов — продукты быстро портятся. Тот же килограмм натурального масла, сделанного по советским ГОСТам, будет стоить 500 рублей, но кто его купит? Такое масло, скорее, деликатес, чем базовый товар продуктовой корзины. Поэтому заводы создают на местах технические условия (сокращённо на упаковках — ТУ) в обход стандартов.

По словам Землянского, если в Топкинском районе в советское время было около 70 тысяч голов крупного рогатого скота (из него примерно половина — коровы), то сейчас 3800 голов (1800 — коровы). А прилавки тем временем буквально завалены молоком. Откуда оно? Надои, безусловно, увеличиваются тоже, но не настолько.

«Дети не едят то, что нужно есть», — заключает фермер и оказывается прав. В натуральном молоке, по словам диетолога Татьяны Левиной, содержатся витамины А, Е, В12, D, кальций, магний, фосфор и т.д., которых нет в магазинном молоке, а они особенно необходимы растущему организму. А его ещё и разбавляют.

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