Без холодной воды на сутки останутся жители двух районов Красноярска

Источник: Reuters

Жители двух районов Красноярска на сутки останутся без холодной воды. Об этом сообщает «Краском». В пятницу будет приостановлена работа водозаборов «Казачий» и «Гремячий лог» из-за планового осмотра и ремонта оборудования.

Работы начнутся в 23:00 4 августа и продлятся до 23:00 5 августа. На это время будет приостановлено холодное водоснабжение в Октябрьском районе и части Железнодорожного — до железной дороги.