Без холодной воды на сутки останутся жители двух районов Красноярска
Плановый ремонт оборудования на водозаборах начнется в 23:00 4 августа.
Плановый ремонт оборудования на водозаборах начнется в 23:00 4 августа.
Жители двух районов Красноярска на сутки останутся без холодной воды. Об этом сообщает «Краском». В пятницу будет приостановлена работа водозаборов «Казачий» и «Гремячий лог»
Работы начнутся в 23:00 4 августа и продлятся до 23:00 5 августа. На это время будет приостановлено холодное водоснабжение в Октябрьском районе и части Железнодорожного — до железной дороги.
Жителям этих районов специалисты рекомендуют, уезжая на выходные из города, закрыть краны, чтобы не затопить соседей. Тем, кто остается дома, нужно набрать необходимый запас питьевой воды.