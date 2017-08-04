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06:16 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Без холодной воды на сутки останутся жители двух районов Красноярска

Плановый ремонт оборудования на водозаборах начнется в 23:00 4 августа.

Источник: Reuters

Жители двух районов Красноярска на сутки останутся без холодной воды. Об этом сообщает «Краском». В пятницу будет приостановлена работа водозаборов «Казачий» и «Гремячий лог» из-за планового осмотра и ремонта оборудования.

Работы начнутся в 23:00 4 августа и продлятся до 23:00 5 августа. На это время будет приостановлено холодное водоснабжение в Октябрьском районе и части Железнодорожного — до железной дороги.

Жителям этих районов специалисты рекомендуют, уезжая на выходные из города, закрыть краны, чтобы не затопить соседей. Тем, кто остается дома, нужно набрать необходимый запас питьевой воды.

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