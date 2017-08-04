«Неправильный» гектар теперь законно можно заменить — Наталья Якутина

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Жители поселка Хор района имени Лазо, чьи договоры на получение дальневосточного гектара будут расторгнуты, смогут на законных основаниях получить землю второй раз, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Наше агентство писало о конфликтной ситуации, которая возникла в этом поселке. Дальневосточные гектары четырех жителей Хора оказались на территории бывшего биохимического завода, за его проходной. Более того, на них расположены объекты недвижимости — механический цех, склад ГСМ, водонапорная башня. Теперь люди могут обратиться в местную администрацию с просьбой забрать эти участки и предоставить другие.

— Случаи, когда выделенная земля кому-то уже принадлежит, или на ней оказались объекты недвижимости — нередки, — сказала ИА «Хабаровский край сегодня» министр Хабаровского края — уполномоченный по вопросам «дальневосточного гектара» Наталья Якутина. — В том же районе имени Лазо отдали желающим под гектары пустующие земли. Но как только стали оформлять договоры, обнаружились собственники. Они, как выяснилось, бросили свои дачи, не поставленные на кадастровый учет, много лет не обрабатывали землю, а тут спохватились. Конечно, их собственность останется неприкосновенной. А людям предоставят участки в другом месте.

Это стало возможным после того, как Госдума приняла пакет поправок к закону о дальневосточном гектаре. В частности, теперь можно заменить участок или изменить его границы в том случае, если он попадал на территорию «нельзя», или мешает доступу к другим участкам. Если возникает ситуация, при которой затруднен проход на соседние земли, тогда возможна корректировка участка или его замена на другой. В первоначальном варианте закона о дальневосточном гектаре такие нюансы не учитывались.

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— Всю работу по обработке заявления, постановке на кадастровый учет и регистрации договора берет на себя уполномоченный орган, то есть районные или поселковые администрации, — отметила Наталья Якутина. — При невозможности предоставить выбранный участок местная власть направляет гражданину иные варианты расположения участка. И только если получатель земли в течение месяца не согласится с предложенными вариантами, отказывает ему окончательно.

Поправки предусматривают оперативное рассмотрение дел, когда заявителям выданы участки, которые раньше уже были кому-то предоставлены, но их границы не внесены в кадастр. А чтобы не возникало конфликтных ситуаций в дальнейшем, таким необязательным землевладельцам можно подать уведомление до 1 января 2018 года в администрации своих районов. А те в свою очередь должны разместить эти сведения в информационной системе.



Но лучше все-таки поставить принадлежащую вам землю на кадастровый учет. Иначе неразбериха с земельными участками будет продолжаться.

— Если говорить о других, не менее важных поправках, то теперь открыта часть территорий «нельзя». Это касается земель, указанных в лицензии на пользование недрами для изучения или сбора коллекционных материалов, а также охотничьих угодий. Правда, за исключением тех, которые будут установлены по предложению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей правительством края. Можно использовать и ряд видов защитных лесов — вдоль авто и железных дорог, в водоохранных, пустынных зонах, в горах. Но использовать их можно будет только для целей, предусмотренных лесным кодексом и с соответствующими ограничениями.