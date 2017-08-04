Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия уличила Польшу во лжи в отношении российского газа
В Бангладеш впервые успешно разделили сиамских близнецов
Назван размер пособия на похороны, которое положено россиянам
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
«Пусть катятся»: Украина о желающих получить паспорт России
Эксперт о последствиях отказа РФ от сала Украины
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Die Welt назвала введение новых санкций "триумфом" Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
06:13 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«Неправильный» гектар теперь законно можно заменить — Наталья Якутина

Поправки в закон, принятые Госдумой, учли случающиеся «накладки».

Источник: Reuters

Жители поселка Хор района имени Лазо, чьи договоры на получение дальневосточного гектара будут расторгнуты, смогут на законных основаниях получить землю второй раз, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Наше агентство писало о конфликтной ситуации, которая возникла в этом поселке. Дальневосточные гектары четырех жителей Хора оказались на территории бывшего биохимического завода, за его проходной. Более того, на них расположены объекты недвижимости — механический цех, склад ГСМ, водонапорная башня. Теперь люди могут обратиться в местную администрацию с просьбой забрать эти участки и предоставить другие.

— Случаи, когда выделенная земля кому-то уже принадлежит, или на ней оказались объекты недвижимости — нередки, — сказала ИА «Хабаровский край сегодня» министр Хабаровского края — уполномоченный по вопросам «дальневосточного гектара» Наталья Якутина. — В том же районе имени Лазо отдали желающим под гектары пустующие земли. Но как только стали оформлять договоры, обнаружились собственники. Они, как выяснилось, бросили свои дачи, не поставленные на кадастровый учет, много лет не обрабатывали землю, а тут спохватились. Конечно, их собственность останется неприкосновенной. А людям предоставят участки в другом месте.
Это стало возможным после того, как Госдума приняла пакет поправок к закону о дальневосточном гектаре. В частности, теперь можно заменить участок или изменить его границы в том случае, если он попадал на территорию «нельзя», или мешает доступу к другим участкам. Если возникает ситуация, при которой затруднен проход на соседние земли, тогда возможна корректировка участка или его замена на другой. В первоначальном варианте закона о дальневосточном гектаре такие нюансы не учитывались.

Читайте также
На четвертом месте по числу агломераций дальневосточных гектаров оказался Хабаровский край

— Всю работу по обработке заявления, постановке на кадастровый учет и регистрации договора берет на себя уполномоченный орган, то есть районные или поселковые администрации, — отметила Наталья Якутина. — При невозможности предоставить выбранный участок местная власть направляет гражданину иные варианты расположения участка. И только если получатель земли в течение месяца не согласится с предложенными вариантами, отказывает ему окончательно.

Поправки предусматривают оперативное рассмотрение дел, когда заявителям выданы участки, которые раньше уже были кому-то предоставлены, но их границы не внесены в кадастр. А чтобы не возникало конфликтных ситуаций в дальнейшем, таким необязательным землевладельцам можно подать уведомление до 1 января 2018 года в администрации своих районов. А те в свою очередь должны разместить эти сведения в информационной системе.

Но лучше все-таки поставить принадлежащую вам землю на кадастровый учет. Иначе неразбериха с земельными участками будет продолжаться.

— Если говорить о других, не менее важных поправках, то теперь открыта часть территорий «нельзя». Это касается земель, указанных в лицензии на пользование недрами для изучения или сбора коллекционных материалов, а также охотничьих угодий. Правда, за исключением тех, которые будут установлены по предложению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей правительством края. Можно использовать и ряд видов защитных лесов — вдоль авто и железных дорог, в водоохранных, пустынных зонах, в горах. Но использовать их можно будет только для целей, предусмотренных лесным кодексом и с соответствующими ограничениями.

Закон теперь предусматривает подачу заявлений через многофункциональные центры, но на территории края прием заявлений в МФЦ ведется с 1 февраля нынешнего года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Спецпрокурор США по России сформировал жюри присяжных
Трамп назвал унизительными для США домыслы о сговоре с Россией
Китай требует от Индии прекратить испытывать его терпение
СМИ: Саркози станет фигурантом уголовного расследования
Террористы планировали взорвать самолет, летевший из Австралии
«ПСЖ» подписал 5-летний контракт с Неймаром
Президент Колумбии заявил о конце демократии в Венесуэле
Спорт
Манчини впервые проиграл в «Зените» Первое поражение Роберто Манчини во главе петербургского клуба случилось в неожиданной ситуации — «Зенит» дома уступил израильскому клубу «Бней-Иегуда»
Авто
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта Белорусы настолько отвыкли от жары, что совсем забыли элементарные меры предосторожности
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала» Анонимный источник рассказал о причине конфликта телеведущего с руководством канала
Недвижимость
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Петербург объявил о закупке квартир для очередников
Петербург передал РПЦ землю в престижном поселке
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты Певица рассказала о том, какой рацион соблюдает в «ожидании».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь