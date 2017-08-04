В Московском регионе ожидаются дождь, гроза и до 28 градусов тепла
МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Дождь, гроза и до 28 градусов тепла ожидаются в пятницу в Московском регионе, сообщили в Росгидромете.
МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Дождь, гроза и до 28 градусов тепла ожидаются в пятницу в Московском регионе, сообщили в Росгидромете.
«Днем будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, прогремит гроза, температура воздуха в Москве составит 24−26, по области — от 23 до 28 градусов. Ветер
Предстоящей ночью — дождь, местами гроза. В столице столбики термометров покажут 16−18, в Подмосковье — от 13 до 18 градусов тепла.
Днем в субботу местами пройдет небольшой кратковременный дождь. В Москве воздух прогреется до 23−25, по области — до 22−27 градусов. Ветер западный 5−10 м/с, при грозе с порывами до 12−17 м/с.