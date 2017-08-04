Строительство ЦКАД завершат к 2025 году
Магистраль пройдет по территории Подмосковья и Новой Москвы в 50 километрах от МКАД.
Магистраль пройдет по территории Подмосковья и Новой Москвы в 50 километрах от МКАД.
Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) завершат к 2025 году. Магистраль пройдет по территории Подмосковья и Новой Москвы в 50 километрах от МКАД. Об этом в четверг, 3 августа, сообщается на сайте градостроительного комплекса столицы.
Новая трасса станет основой сети скоростных дорог всей центральной России. ЦКАД разгрузит московские вылетные магистрали, а также МКАД. Благодаря этому сократится себестоимость грузовых перевозок и транспортных издержек.
Дорогу оборудуют автоматизированной системой управления дорожным движением, станциями метеонаблюдения, вертолетными площадками, а также стоянками для отдыха водителей и придорожными сервисами.