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17:35 (мск), источник: Мослента

Строительство ЦКАД завершат к 2025 году

Магистраль пройдет по территории Подмосковья и Новой Москвы в 50 километрах от МКАД.

Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) завершат к 2025 году. Магистраль пройдет по территории Подмосковья и Новой Москвы в 50 километрах от МКАД. Об этом в четверг, 3 августа, сообщается на сайте градостроительного комплекса столицы.

Новая трасса станет основой сети скоростных дорог всей центральной России. ЦКАД разгрузит московские вылетные магистрали, а также МКАД. Благодаря этому сократится себестоимость грузовых перевозок и транспортных издержек.

Ввод в эксплуатацию магистрали сформирует на территории Подмосковья крупные международные транспортные коридоры: «Лондон — Нижний Новгород», «Хельсинки — Юго-Восточная Европа», «Север — Юг» и «Хельсинки — Нижний Новгород».

Дорогу оборудуют автоматизированной системой управления дорожным движением, станциями метеонаблюдения, вертолетными площадками, а также стоянками для отдыха водителей и придорожными сервисами.

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