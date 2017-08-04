Строительство ЦКАД завершат к 2025 году

Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) завершат к 2025 году. Магистраль пройдет по территории Подмосковья и Новой Москвы в 50 километрах от МКАД. Об этом в четверг, 3 августа, сообщается на сайте градостроительного комплекса столицы.

Новая трасса станет основой сети скоростных дорог всей центральной России. ЦКАД разгрузит московские вылетные магистрали, а также МКАД. Благодаря этому сократится себестоимость грузовых перевозок и транспортных издержек.

Ввод в эксплуатацию магистрали сформирует на территории Подмосковья крупные международные транспортные коридоры: «Лондон — Нижний Новгород», «Хельсинки — Юго-Восточная Европа», «Север — Юг» и «Хельсинки — Нижний Новгород».