Продажа авиабилетов по маршруту «Хабаровск-Чегдомын» началась в крае
Первый регулярный рейс запланирован на следующую неделю.
Первый регулярный рейс запланирован на следующую неделю.
Хабаровск, 4 августа, AmurMedia.
Компания «Хабаровские авиалинии» запустила продажу билетов на прямое авиасообщение «Хабаровск-Чегдомын-Хабаровск». На маршруте будет работать самолет L-410. Первый регулярный рейс назначен на 11 августа, сообщили ИА AmurMedia в
Средняя цена билета
Планируется, что рейс из Хабаровска будет выполняться три раза в неделю с вылетом в 9.10 по местному времени. Из Чегдомына самолеты будут вылетать в те же дни в 11.20.
Напомним, восстановить регулярное авиасообщение между Хабаровском и Чегдомыном поручил губернатор края Вячеслав Шпорт. Работа по повышению транспортной доступности Верхнебуреинского района ведется совместно с компанией СУЭК и администрацией муниципального образования. В настоящее время в поселке Чегдомын в рамках инвестиционного проекта завершается строительство нового здания аэровокзала, который вскоре сможет принять первых пассажиров.