Продажа авиабилетов по маршруту «Хабаровск-Чегдомын» началась в крае

Источник: AP 2017

Хабаровск, 4 августа, AmurMedia.

Компания «Хабаровские авиалинии» запустила продажу билетов на прямое авиасообщение «Хабаровск-Чегдомын-Хабаровск». На маршруте будет работать самолет L-410. Первый регулярный рейс назначен на 11 августа, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Средняя цена билета эконом-класса на одного взрослого пассажира составит 5525 рублей. В стоимость тарифа включен перевоз багажа весом до 10 кг. Как сообщили в авиакомпании, стоимость может быть увеличена из-за дополнительных агентских сборов. На некоторых рейсах будут действовать дополнительные промо-тарифы от 3500 рублей.

Планируется, что рейс из Хабаровска будет выполняться три раза в неделю с вылетом в 9.10 по местному времени. Из Чегдомына самолеты будут вылетать в те же дни в 11.20.