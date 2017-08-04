«Хорошие девочки» из американского футбола придут на помощь команде СКА-Хабаровск

Футбол по-хабаровски существенно отличается от американского футбола. И вопрос «А что вы снова танцуете то же самое?» от фанатов СКА-Хабаровск девичья группа поддержки может услышать на любом из выступлений. Однако, каждая из них считает себя причастной к победе в том решающем матче со «Спартаком» в прошлом году, который и зажег над армейцами счастливую звезду.