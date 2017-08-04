Роспотребнадзор не нашел химии в овощах и фруктах Хабаровского края

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В фруктах и овощах Хабаровского края не нашли вредных химических веществ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Всего на территории региона плодово-овощной продукцией торгуют в 3 295 торговых точках, еще два предприятия занимаются самостоятельным выращиванием овощей.

Специалисты взяли пробы 277 образцов овощей и фруктов, 217 из которых привезены в край из-за границы.

— Одна проба импортного производства не соответствовала нормативам по содержанию химических веществ — нитратов. Остальные пробы соответствовали нормативам по химическим показателям, — сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Тем не менее, жителям края напоминают, что покупать овощную продукцию лучше в проверенных местах. К примеру, сейчас в регионе стартовал сезон продажи бахчевых, в связи с чем появилось множество несанкционированных точек по продаже арбузов и дынь.