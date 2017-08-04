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06:40 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Роспотребнадзор не нашел химии в овощах и фруктах Хабаровского края

Нитраты показала только в одной проба.

Источник: Reuters

В фруктах и овощах Хабаровского края не нашли вредных химических веществ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Всего на территории региона плодово-овощной продукцией торгуют в 3 295 торговых точках, еще два предприятия занимаются самостоятельным выращиванием овощей.

Специалисты взяли пробы 277 образцов овощей и фруктов, 217 из которых привезены в край из-за границы.

 — Одна проба импортного производства не соответствовала нормативам по содержанию химических веществ — нитратов. Остальные пробы соответствовали нормативам по химическим показателям, — сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Тем не менее, жителям края напоминают, что покупать овощную продукцию лучше в проверенных местах. К примеру, сейчас в регионе стартовал сезон продажи бахчевых, в связи с чем появилось множество несанкционированных точек по продаже арбузов и дынь.

 — Отдельных киосков, которые торговали бы исключительно бахчевыми, в Хабаровске нет. Но всего в краевом центре располагается около 300 стационарных мест продажи овощей и фруктов, в том числе и арбузов, — начальник отдела организации работы рынков и мелкой розницы администрации города Лариса Колмыкова. — Если в торговой точке продают только бахчевые, то велика вероятность, что это точки несанкционированные.

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