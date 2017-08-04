Роспотребнадзор не нашел химии в овощах и фруктах Хабаровского края
Нитраты показала только в одной проба.
Нитраты показала только в одной проба.
В фруктах и овощах Хабаровского края не нашли вредных химических веществ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Всего на территории региона
Специалисты взяли пробы 277 образцов овощей и фруктов, 217 из которых привезены в край
— Одна проба импортного производства не соответствовала нормативам по содержанию химических веществ — нитратов. Остальные пробы соответствовали нормативам по химическим показателям, — сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Тем не менее, жителям края напоминают, что покупать овощную продукцию лучше в проверенных местах. К примеру, сейчас в регионе стартовал сезон продажи бахчевых, в связи с чем появилось множество несанкционированных точек по продаже арбузов и дынь.
— Отдельных киосков, которые торговали бы исключительно бахчевыми, в Хабаровске нет. Но всего в краевом центре располагается около 300 стационарных мест продажи овощей и фруктов, в том числе и арбузов, — начальник отдела организации работы рынков и мелкой розницы администрации города Лариса Колмыкова. — Если в торговой точке продают только бахчевые, то велика вероятность, что это точки несанкционированные.