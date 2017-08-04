Питомцы приморских зоопарков чувствуют приближение мощной стихии

В преддверии угрозы супертайфуна NORU приморские зоопарки принимают меры по подготовке к стихии. Наученные опытом прошлых лет, зверинцы закупают корма и продолжают следить за своими питомцами, сообщает РИА «Восток-Медиа».

И вовсе не напрасно: 2 года назад животных уже приходилось экстренно эвакуировать из зоопарка в Уссурийске — на «Зелёном острове». Тогда первым вольеры покинул знаменитый лев по кличке Грей — его клетку МЧС перевозило на вертолёте. Сегодня жители и гости всё того же Уссурийска сами проявляют заблаговременное беспокойство — но уже о другом зоопарке под названием «Чудесный».

Сотрудникам учреждения за последнее время пришли десятки сообщений, звонков и отзывов — с предупреждениями о надвигающейся метеорологической угрозе. Одни предлагали свою помощь, другие оставляли рекомендации и отзывы в социальных сетях. Кое-кто даже предложил «забрать тигрицу к себе домой на время», что, конечно же, оказалось лишь шуткой.

Впрочем, сотрудники «Чудесного» со всей серьёзностью подошли к вопросу подготовки на период опасных погодных условий.

«2 года назад у нас уже был прецедент — тогда нас затопило буквально за 15 минут — как только соседи пооткрывали свои переполненные шлюзы. Наученные прошлым опытом, мы заранее сделали окоп по периметру парка, прочистили ливневые стоки от мусора, запаслись кормом и продуктами для питомцев сроком на 2 недели. Надеемся, что этих мер будет достаточно», — сообщили работники зоопарка корреспонденту «Восток-Медиа» по телефону.

Во владивостокском зоопарке на Садгороде ситуация аналогичная: приняты все превентивные меры по предотвращению возможных проблем из-за тайфуна.