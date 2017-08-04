Тайфун NORU доставит много неприятностей жителям Хабаровского края
Раcпогодиться в Хабаровске может только в воскресенье.
Раcпогодиться в Хабаровске может только в воскресенье.
Хабаровск, 4 августа, AmurMedia.
Дожди и ливни обрушатся на Хабаровский край
— В субботу и воскресенье в крае сохраняется неустойчивая погода. Предполагаются дожди, местами сильные, а также ливни с грозами. Ветер будет восточным, 5−10 м/c, с порывами до 10−15 м/c. Ночью ожидается +16…+20 °C, днем воздух прогреется до + 24…+29 °C, — пояснила Галина Брынцева.
В краевой столице также ожидается неустойчивая погода с дождями разной интенсивности и и 5, и 6 августа.
— Возможно, в воскресенье дождей будет чуть меньше. Ночные температуры — +17…+19 °C, днем +25…+27 °C, — уточнила Галина Брынцева.
По словам начальника отдела долгосрочных прогнозов, циклоническая деятельность в регионе активизировалась
— Он обостряется на фронтальные разделы и влияет косвенно на погоду. Вероятности, что он дойдет до края, нет. К 9 августа он выйдет в Японское море, где станет просто постоянным циклоном, — заключила Галина Брынцева.