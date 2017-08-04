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06:55 (мск), источник: AmurMedia.ru

Тайфун NORU доставит много неприятностей жителям Хабаровского края

Раcпогодиться в Хабаровске может только в воскресенье.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 4 августа, AmurMedia.

Дожди и ливни обрушатся на Хабаровский край из-за влияния на циклоническую деятельность супертайфуна NORU. В краевой столице погода станет чуть получше только к воскресенью, сообщила корр. ИА AmurMedia начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Галина Брынцева.

— В субботу и воскресенье в крае сохраняется неустойчивая погода. Предполагаются дожди, местами сильные, а также ливни с грозами. Ветер будет восточным, 5−10 м/c, с порывами до 10−15 м/c. Ночью ожидается +16…+20 °C, днем воздух прогреется до + 24…+29 °C, — пояснила Галина Брынцева.

В краевой столице также ожидается неустойчивая погода с дождями разной интенсивности и и 5, и 6 августа.

— Возможно, в воскресенье дождей будет чуть меньше. Ночные температуры — +17…+19 °C, днем +25…+27 °C, — уточнила Галина Брынцева.

По словам начальника отдела долгосрочных прогнозов, циклоническая деятельность в регионе активизировалась из-за супертайфуна NORU.

— Он обостряется на фронтальные разделы и влияет косвенно на погоду. Вероятности, что он дойдет до края, нет. К 9 августа он выйдет в Японское море, где станет просто постоянным циклоном, — заключила Галина Брынцева.

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