В Кемерове частично ограничат движение на некоторых улицах
В областной столице продолжаются работы в рамках приоритетного проекта’Безопасные и качественные дороги"
В областной столице продолжаются работы в рамках приоритетного проекта’Безопасные и качественные дороги"
В Кемерове продолжают ремонтировать дорожное покрытие на магистралях.
В дневную смену 4 августа будут перекрыты некоторые дороги, сообщает
Работы будут вестись с перекрытием одной из полос движения. Ограничение скорости составит 40 км/ч.