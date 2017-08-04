В Кемерове частично ограничат движение на некоторых улицах

В дневную смену 4 августа будут перекрыты некоторые дороги, сообщает пресс-служба городской администрации. Так, работы будут вестись на улице Центральная от улицы Баха до проспекта Кузнецкого, на улице Ворошилова от дома № 21 до дома № 25, на легковой дороге в Кировский и на улице Гагарина.