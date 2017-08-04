Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
МИД Украины обратился к украинцам, живущим и работающим в России
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
90-килограммовая модель показала смелое фото
Мир уже израсходовал возобновляемые ресурсы 2017 года2 августа мировая экономика полностью использовала весь условный запас возобновляемых природных ресурсов, которые планета может восстановить за год
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
Штурм прикрыла обнаженное тело болгарскими перцами - СМИ
ПВО США не справилась с крылатыми ракетами Ирака
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Die Welt назвала введение новых санкций "триумфом" Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
8Отпуск с дымком
06:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове частично ограничат движение на некоторых улицах

В областной столице продолжаются работы в рамках приоритетного проекта’Безопасные и качественные дороги"

В Кемерове продолжают ремонтировать дорожное покрытие на магистралях.

В дневную смену 4 августа будут перекрыты некоторые дороги, сообщает пресс-служба городской администрации. Так, работы будут вестись на улице Центральная от улицы Баха до проспекта Кузнецкого, на улице Ворошилова от дома № 21 до дома № 25, на легковой дороге в Кировский и на улице Гагарина.

Работы будут вестись с перекрытием одной из полос движения. Ограничение скорости составит 40 км/ч.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Тайны личности». О чём может рассказать почерк человека?
Спецпрокурор США по России сформировал жюри присяжных
Трамп назвал унизительными для США домыслы о сговоре с Россией
Китай требует от Индии прекратить испытывать его терпение
СМИ: Саркози станет фигурантом уголовного расследования
Террористы планировали взорвать самолет, летевший из Австралии
«ПСЖ» подписал 5-летний контракт с Неймаром
Президент Колумбии заявил о конце демократии в Венесуэле
Спорт
Манчини впервые проиграл в «Зените» Первое поражение Роберто Манчини во главе петербургского клуба случилось в неожиданной ситуации — «Зенит» дома уступил израильскому клубу «Бней-Иегуда»
Авто
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта Белорусы настолько отвыкли от жары, что совсем забыли элементарные меры предосторожности
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала» Анонимный источник рассказал о причине конфликта телеведущего с руководством канала
Недвижимость
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
В России упразднили понятие «дача»
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты Певица рассказала о том, какой рацион соблюдает в «ожидании».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь