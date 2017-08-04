Кот-тяжеловес по кличке Мистер Красавчик нашел дом благодаря соцсетям

В конце июня в аккаунте питомника в Facebook была опубликована фотография кота с просьбой найти его хозяина, потому что «его явно кто-то раньше кормил». В комментариях пользователи отметили, что выражение морды животного может стать новым мемом. Публикация набрала более 3,2 тысячи лайков и 15 тысяч комментариев.

В комментариях десятки людей выразили желание приютить Мистера Красавчика. В результате он был отдан в руки Анджелы Фрази (Angela Frazee), которая пообещала заняться его лишним весом. В интервью на радио WNCN американка рассказала, что уже имела подобный опыт: она взяла домой кота весом около 10 килограммов, и сейчас он весит чуть более пяти.