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13:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Кот-тяжеловес по кличке Мистер Красавчик нашел дом благодаря соцсетям

Питомник города Питтсборо (Северная Каролина, США) пристроил кота по имени Мистер Красавчик весом более 14 килограммов после того, как он стал знаменитым благодаря интернету. Об этом сообщает Mashable.

В конце июня в аккаунте питомника в Facebook была опубликована фотография кота с просьбой найти его хозяина, потому что «его явно кто-то раньше кормил». В комментариях пользователи отметили, что выражение морды животного может стать новым мемом. Публикация набрала более 3,2 тысячи лайков и 15 тысяч комментариев.

В комментариях десятки людей выразили желание приютить Мистера Красавчика. В результате он был отдан в руки Анджелы Фрази (Angela Frazee), которая пообещала заняться его лишним весом. В интервью на радио WNCN американка рассказала, что уже имела подобный опыт: она взяла домой кота весом около 10 килограммов, и сейчас он весит чуть более пяти.

В июле пользователи Reddit обратили внимание на кошку из Австралии с необычайно длинными лапами. Пост с фотографией животного собрал более 68 тысяч просмотров. Комментаторы отметили, что она вполне могла бы сделать карьеру в модельном бизнесе.

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