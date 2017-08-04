Красноярские ученые будут следить за урожаем из космоса

Ученые СФУ изобрели специальную программу, позволяющую следить за посевными землями из космоса. Таким образом исследователи надеются распознать зоны, на которых урожай растет плохо. Об этом сообщили журналисты «СТС-Прима».

Данная программа значительно облегчит жизнь самих фермеров. С помощью компьютера они узнают, когда можно убрать урожай. Индекс определит рост посевов: 1 — это хороший урожай, а 0 — очень плохой. Систему уже практически освоили предприятия Сухобузимского района.

«Те предприятия, которые базируются в Москве, они дают данные, как правило, по всей стране. Соответственно, те какие-то региональные особенности и нюансы нам с Красноярска видно лучше, и данные у нас получаются точнее чем в федеральных системах», — рассказал руководитель лаборатории информационной поддержки космического мониторинга СФУ Юрий Маглинец.