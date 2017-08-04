Благотворительный забег ко Дню железнодорожника пройдет в Хабаровске
Массовый спортивный праздник состоится 5 августа на стадионе «Локомотив».
Массовый спортивный праздник состоится 5 августа на стадионе «Локомотив».
Хабаровск, 4 августа, AmurMedia.
5 августа в Хабаровске на стадионе «Локомотив» впервые состоится благотворительный забег «Достигая цели!». Массовый спортивный праздник посвящен 180-летию железных дорог России, 120-летию Дальневосточной железной дороги и Дню железнодорожника, сообщили ИА AmurMedia в
В программу включены комплекс беговых соревнований на несколько дистанций (500м, 1520 м, 5км) и
Организаторами соревнований являются Дальневосточная железная дорога — филиал ОАО «РЖД» и Хабаровская краевая общественная организация родителей, имеющих
Каждый участник получит пакет со стартовым номером, фирменной футболкой и индивидуальным чипом для хронометража. Всем финишировавшим будет вручена памятная медаль. Особыми наградами будут отмечены победители забегов, кроме того, все они получат пригласительные билеты на праздничный вечерний концерт.