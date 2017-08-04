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07:08 (мск), источник: AmurMedia.ru

Благотворительный забег ко Дню железнодорожника пройдет в Хабаровске

Массовый спортивный праздник состоится 5 августа на стадионе «Локомотив».

Хабаровск, 4 августа, AmurMedia.

5 августа в Хабаровске на стадионе «Локомотив» впервые состоится благотворительный забег «Достигая цели!». Массовый спортивный праздник посвящен 180-летию железных дорог России, 120-летию Дальневосточной железной дороги и Дню железнодорожника, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Дальневосточной железной дороги— филиала ОАО «Российские железные дороги».

В программу включены комплекс беговых соревнований на несколько дистанций (500м, 1520 м, 5км) и культурно-развлекательные мероприятия. Принять участие в забегах смогут не только железнодорожники и члены их семей, но и все желающие, жители и гости города, независимо от возраста, в том числе дети с 6 лет.

Организаторами соревнований являются Дальневосточная железная дорога — филиал ОАО «РЖД» и Хабаровская краевая общественная организация родителей, имеющих детей-инвалидов с онкологическими заболеваниями «Вера». Цель проведения спортивного праздника — не только популяризировать здоровый образ жизни, вовлечь людей в занятия физкультурой и спортом, но и собрать средства на благотворительность. Все денежные средства, внесенные участниками забегов, поступят в организацию «Вера». Минимальный взнос за участие: 500м — 350 руб., 500м — 350 руб., 5км — 700 руб. Для пенсионеров по возрасту предусмотрена 50% скидка.

Каждый участник получит пакет со стартовым номером, фирменной футболкой и индивидуальным чипом для хронометража. Всем финишировавшим будет вручена памятная медаль. Особыми наградами будут отмечены победители забегов, кроме того, все они получат пригласительные билеты на праздничный вечерний концерт.

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