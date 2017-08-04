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07:19 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Часть Тверской улицы перекроют в выходные

В эти выходные будет перекрыто автомобильное движение на участке Тверской улицы (от Пушкинской до Триумфальной площади), а также на 1-й Тверской-Ямской и на площади Тверская Застава.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Ограничения будут действовать с 00:00 5 августа до 05:00 7 августа. За выходные на этих участках уложат 47 тысяч квадратных метров асфальта единым ковром, без стыков. Это позволит новому покрытию прослужить дольше. Также отдельные дорожные ограничения коснутся Лесной и еще шести улиц, а также нескольких переулков.

К масштабным работам по укладке асфальта подготовились заранее. На участке от Пушкинской площади до Белорусского вокзала уложили нижний слой покрытия толщиной шесть сантиметров. Также полностью завершены работы по созданию разворотного кольца для трамваев на площади Тверская Застава, проложены рельсы до соединения с трамвайными путями на Лесной улице. Общая длина этого участка — 1,2 километра.

«Сейчас идет прокладка питающего кабеля и контактной сети на Лесной улице, а также устройство трамвайных плит», — пояснили в Департаменте капитального ремонта.

Где ограничат движение

С полуночи субботы, 5 августа, до пяти утра понедельника, 7 августа, автомобили не смогут проехать по Тверской улице от Пушкинской до Триумфальной площади.

Также для движения будут закрыты семь переулков, которые примыкают к этому участку Тверской:

— Благовещенский;

— Мамоновский;

— Малый Палашевский;

— Старопименовский (до его пересечения с Воротниковским переулком);

— Дегтярный (до его пересечения с Воротниковским переулком);

— Настасьинский;

— Большой Путинковский

Объехать Тверскую можно будет по Оружейному переулку, Садовой-Триумфальной и Большой Садовой улицам, Тверскому и Страстному бульварам, а также по параллельным дорогам — Малой Дмитровке, Воротниковскому, Ермолаевскому, Трехпрудному и Сытинскому переулкам.

На 1-й Тверской-Ямской улице движение в эти выходные будет перекрыто полностью, а на прилегающих улицах — частично. Ограничат проезд на участках улиц Гашека, Васильевской, Юлиуса Фучика, Большой Грузинской до их пересечения с 1-й Брестской.

На участке Большой Грузинской улицы (между 1-й и 2-й Брестскими улицами) для автомобилистов будет открыта одна полоса в сторону улицы Красная Пресня. С 00:00 субботы, 5 августа, до 00:00 воскресенья, 6 августа, автомобилисты смогут выехать с 1-й Брестской улицы на Ленинградский проспект в сторону области. Однако с 00:00 воскресенья по 05:00 понедельника участок 1-й Брестской улицы (от Большой Грузинской до Тверской Заставы) перекроют полностью.

2-я Брестская улица останется полностью открытой для проезда — по ней автомобилисты смогут объехать 1-ю Тверскую-Ямскую улицу.

Также будет закрыто движение по улице Чаянова, переулку Александра Невского, 1-му и 2-му Тверским-Ямским переулкам до их пересечения с 2-й Тверской-Ямской улицей.

Движение по 2-й Тверской-Ямской улице ограничат. На участке от 1-го до 2-го Тверского-Ямского переулка для автомобилей окажется доступна одна полоса в сторону Лесной улицы. От 2-го Тверского-Ямского переулка до переулка Александра Невского движение будет открыто в обе стороны. На отрезке от переулка Александра Невского до Лесной улицы движение перекроют полностью.

В эти же дни недоступными для автомобилистов окажутся три участка площади Тверская Застава — от Лесной улицы до Бутырского Вала, от 2-й Брестской улицы до 1-й Брестской и от 1-й Брестской улицы до 3-й Тверской-Ямской.

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Остальная территория площади останется открытой для проезда. Автомобили смогут выезжать с 3-й Тверской-Ямской на Лесную и двигаться дальше по направлению к Новослободской улице. Лесную улицу автомобилисты также смогут объехать по Бутырскому Валу. Его участок от Заставного переулка до площади Тверская Застава будет доступен для проезда машин только в сторону площади.

Проехать по перекрытым улицам и переулкам смогут только местные жители (резиденты), спецтранспорт, а также машины экстренных служб.

Участок Ленинградского проспекта от Тверской Заставы до Третьего транспортного кольца частично закроют для проезда: автомобили смогут двигаться только в сторону области, а также по дублерам. Как рассказали в Департаменте капитального ремонта, на участках 1-й Брестской и 2-й Тверской-Ямской улиц, а также Ленинградского проспекта работы по укладке асфальта проводиться не будут. Их перекрытие необходимо для подъезда техники к местам работ, а также для ее стоянки, добавили в ведомстве.

Как будут укладывать асфальт

Новый асфальт будут укладывать по прямой от Пушкинской площади до Тверского путепровода, а также в прилегающих переулках. В эти выходные во время работ по укладке верхнего слоя дорожного покрытия будут задействованы 450 единиц техники и около 500 человек. Кроме того, понадобится около 8,5 тысячи тонн асфальтобетонной смеси, сообщили в Департаменте капитального ремонта города.

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Прежде чем приступить к укладке верхнего слоя покрытия, на всем участке работ провели капитальный ремонт дорожного основания: старое изношенное асфальтобетонное покрытие сняли, выровняли провалы и просадки, а также установили бетонные основания для люков и колодцев. Затем уложили нижний слой асфальтобетонного покрытия толщиной семь сантиметров и нанесли временную разметку.

«Перед укладкой нижнего слоя покрытия мы используем геосетки из полимерных волокон. Это трещинопрерывающий полиэфирный материал с нетканой подложкой, пропитанной битумом. Сетка позволяет увеличить срок эксплуатации нижнего слоя дорожного покрытия, поскольку обладает армирующими и противоэрозионными свойствами, исключает образование трещин», — рассказали в ГБУ «Автомобильные дороги».

Далее на нижний слой покрытия уложат асфальтобетонную щебеночно-мастичную смесь толщиной шесть сантиметров. Ее главный компонент — модифицированный дорожный битум со специальными полимерными добавками. Такой состав разработан с учетом климатических условий центральной полосы России: он отличается долгим сроком службы и устойчивостью к высоким и низким температурам и деформации.

Разметку на проезжую часть нанесут через 10−14 дней, когда с асфальта сойдет тонкая пленка битума, входящего в его состав. Она препятствует сцеплению пластика с асфальтом. Продольную разметку на Тверской улице нанесут термопластиком, а стрелки направления движения — холодным пластиком, добавили в ГБУ «Автомобильные дороги».

Напомним, Тверскую, 1-ю Тверскую-Ямскую улицы, а также площадь Тверская Застава благоустраивают по программе «Моя улица». На Тверской расширят тротуары, отремонтируют фасады домов, в конце осени там высадят деревья. На площадь Тверская Застава вернется зеленый сквер с памятником Максиму Горькому. Монумент установили на историческом месте в ночь с 30 на 31 июля. Его реставрация продолжается. Также на площади появится трамвайное кольцо.

В июле движение на Тверской и 1-й Тверской-Ямской ограничивали для прокладки подземных коммуникаций. Схема перекрытий в выходные, когда на дорогах не так много машин, позволяет сократить сроки работ, дает возможность строителям раньше освободить улицы.

Комментарии
1
Сергей Сергеев
Задолбали!!!! Перекройте вообще! Что бы мы своими плебейскими колесами не портили ковер до мэрии
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