Как жить счастливо и очень долго: советы самого пожилого доктора в мире

Источник: Tengrinews

Мужчина составил собственный свод правил долголетия, порой очень неожиданных, которые TengriMIX публикует для вас в своем материале.

Человек получает энергию не из еды или сна, а из веселья. Помните, как в детстве, если нам было весело, мы забывали поесть, и сон нам был не нужен? У взрослых то же самое. Не стоит изнурять свое тело излишне жестким распорядком приемов пищи или сна.

Долго могут прожить люди любой расы, национальности или пола. Их роднит только одно: среди долгожителей нет ни одного толстяка. Я, например, на завтрак пью кофе или молоко или апельсиновый сок с ложкой оливкового масла (оно полезно для артерий и кожи). Обед — молоко с печенькой, или ничего, если я слишком занят. Когда я работаю, я вообще не чувствую голода. Мой ужин — овощи, немного рыбы и риса. Дважды в неделю я съедаю 100 грамм нежирного мяса.

Всегда планируйте далеко вперед. Мой ежедневник обычно заполнен до конца следующего года — запись пациентов на прием, лекции и работа в больнице. Но в 2016 году я запланировал немного развлечься и посетил Олимпиаду в Токио!

Выходить на пенсию вообще не стоит. Но если этого не избежать, постарайтесь сделать это как можно позже. Сегодня пенсионный возраст в Японии — 65 лет, но его ввели полвека назад, когда средняя продолжительность жизни в стране была 68, а столетних стариков на всю Японию было всего 125 человек. Сегодня японские женщины в среднем живут до 86, мужчины — до 80 лет, а тех, кто перевалил за сто — 36 тысяч!

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Делитесь своими знаниями. Я читаю 150 лекций в год для любой аудитории, от дошкольников до бизнесменов. Мои лекции длятся от часа до полутора, и я читаю их стоя.

Когда врач рекомендует вам сдать какие-то анализы или сделать операцию, спросите его: а стал бы он советовать то же самое своим детям, жене или другим родственникам? Врачи не могут вылечить всё, что бы они нам ни говорили. Зачем переносить лишние страдания? Иногда музыка или животные-терапевты помогают лучше хирургии.

Чтобы оставаться здоровым, ходите по лестнице и сами носите свои вещи. Я перешагиваю сразу через две ступеньки, чтобы мышцы работали.

Меня очень вдохновляет поэма Роберта Браунинга «Аббат Фоглер». Мне в детстве ее читал отец. В ней говорится, что надо ставить себе большие цели, в искусстве и в жизни. Если вы собираетесь нарисовать круг, он должен быть таким огромным, чтобы и за всю жизнь не закончить. Нам видна только часть этого круга — дуга, а остальное за пределами нашего зрения и нашей жизни.

Боль — таинственная вещь; самый лучший способ с ней справится это найти что-то очень интересное. Когда у ребенка болит зуб, стоит вовлечь его в игру, и он сразу забывает о боли. Больницы должны об это заботиться. У нас в больнице Святого Луки много веселья: музыка, животные и арт-терапия. Все это очень помогает.

Не пытайтесь скопить как можно больше материальных вещей. Помните: никто не знает, когда пробьет его час. С собой все это не унесешь.

Больницы должны быть готовы к большим катастрофам, и должны принимать каждого, кто стучится в дверь. Наша больница устроена так, что при необходимости оперировать можно где угодно: в подвале, в коридорах, в часовне. Большинство людей считало, что я свихнулся, раз готовлюсь к катастрофам, но 20 марта 1995 года все это очень пригодилось, когда секта «Аум Синрикё» совершила теракт в токийском метро. Но я не рад, что оказался прав. Мы приняли 740 жертв и за два часа определили, что это был газ зарин. К сожалению, один пациент не выжил, но 739 мы спасли.

Одна только наука не способна помочь людям. Наука всех нас причесывает под одну гребенку, но мы все разные, а болезни тесно связаны с нашей душой. Чтобы понять болезнь и помочь человеку, нужна не только наука, но и искусство.

Жизнь полна неожиданностей. 31 марта 1970 года, когда мне было 59 лет, я летел из Токио в Фукуоку. Было прекрасное солнечное утро, я любовался Фудзиямой, когда самолет захватили члены коммунистической ячейки «Красная армия». Следующие 4 дня я провел прикованным к креслу наручниками, в 40-градусной жаре. Будучи врачом, я наблюдал за собой со стороны и был поражен, как тело приспосабливается к кризисам.

Найдите себе образец для подражания и постарайтесь его превзойти. Мой отец в 1900 году уехал в США учиться в Университете Дюка в Северной Каролине. Он был первопроходцем и одним из моих героев. Позже у меня появились и другие; когда я оказываюсь в трудном положении, я стараюсь представить себе, что бы они сделали на моем месте.

Жить долго — это прекрасно. До 60 лет мы работаем на благо своей семьи, и нам легко достигать намеченных целей. Но потом мы должны стараться на благо всего общества. С тех пор как мне исполнилось 65, я работаю бесплатно, по 18 часов в день, семь дней в неделю. И наслаждаюсь каждой минутой. Доктор Шигеаки Хинохара, президент больницы Святого Луки в Токио, скончался 18 июля 2017 года. Практически до самой смерти он продолжать принимать пациентов, а его записная книжка была заполнена на пять месяцев вперед. Ему было 105 лет.