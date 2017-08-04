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07:31 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Экспедиция «Байкал-Аляска» преодолела на парусном катамаране 7 тысяч км

Финальный этап путешествия до города Анкоридж реализуется в 2018 году.

Историко-географическая экспедиция «Байкал — Аляска» преодолела на парусном катамаране «Искатель» 7 тысяч км, прибыв в Петропавловск-Камчатский накануне, 3 августа. Реализовать пятый, финальный и наиболее экстремальный этап грандиозного путешествия до города Анкоридж (штат Аляска, США) предстоит уже в 2018 году. Участники экспедиции в полной мере испытали сложности легендарного маршрута, проложенного еще в 18 веке сибирскими первопроходцами до Северной Америки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на организаторов экспедиции «Байкал — Аляска».

В центре Петропавловска-Камчатского путешественников встретили представители правительства региона и местные жители.

«Властям Камчатского края мы передали посылку от Магаданской области с туристическими путеводителями и сувенирами. Обладателями памятных подарков стала также и наша команда», — рассказал руководитель экспедиции «Байкал — Аляска» Анатолий Казакевич.

Также накануне, 3 августа, в Петропавловск-Камчатский вернулся экспедиционный отряд «Байкал — Аляски» с острова Беринга в составе представителей музея Г. И. Шелехова, исследовавших места пребывания именитого основателя Российско-Американской компании. В полном составе команда «Байкал — Аляски» провела в краевой библиотеке встречу с путешественниками и жителями города, рассказав о пути через Байкал, по северным рекам и Охотскому морю.

В этом году остров Беринга и Петропавловск-Камчатский стали крайними точками маршрута по следам сибирских купцов. Переход через Тихий океан был перенесен на июль следующего года по рекомендации российских и американских спасателей, считающих из соображения безопасности это время наиболее благоприятным.

«Достигнуть Петропавловска-Камчатского и выйти в Берингово море несколько раньше, как это было запланировано по графику, не позволила погода в Охотском море. На западном берегу Камчатки нам пришлось пережидать несколько тайфунов подряд, что, безусловно, сказалось на нашем графике. Однако, такая корректировка показалась нам логичной и даже достоверной с исторической точки зрения. Ведь иркутские купцы, чей маршрут мы стремимся повторить, осваивали этот путь за 2 года», — говорит Казакевич.

В следующем году команда «Байкал — Аляски» рассмотрит ко включению в экспедиционный маршрут северные территории, в частности, полуостров Чукотка — с географической точки зрения наиболее близкую к штату Аляска российскую территорию.

Напомним, что экспедиция «Байкал-Аляска» стартовала из Иркутска 30 мая. Ее участникам впервые за 150 лет предстоит пройти путь сибирских купцов, основавших первые русские поселения в Северной Америке. Маршрут протяженностью более 11 тысяч км предполагается преодолеть в течение трех месяцев на разборном парусном катамаране океанского класса с перевозкой его через два водораздельных хребта — в Иркутской области и на Дальнем Востоке. Всего в экспедиции заняты порядка 25-ти человек (по 6−8 человек на каждом этапе). Это жители Москвы, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Иркутска, Якутска, Камчатки.

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