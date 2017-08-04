Экспедиция «Байкал-Аляска» преодолела на парусном катамаране 7 тысяч км

Историко-географическая экспедиция «Байкал — Аляска» преодолела на парусном катамаране «Искатель» 7 тысяч км, прибыв в Петропавловск-Камчатский накануне, 3 августа. Реализовать пятый, финальный и наиболее экстремальный этап грандиозного путешествия до города Анкоридж (штат Аляска, США) предстоит уже в 2018 году. Участники экспедиции в полной мере испытали сложности легендарного маршрута, проложенного еще в 18 веке сибирскими первопроходцами до Северной Америки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на организаторов экспедиции «Байкал — Аляска».

В центре Петропавловска-Камчатского путешественников встретили представители правительства региона и местные жители.

«Властям Камчатского края мы передали посылку от Магаданской области с туристическими путеводителями и сувенирами. Обладателями памятных подарков стала также и наша команда», — рассказал руководитель экспедиции «Байкал — Аляска» Анатолий Казакевич.

Также накануне, 3 августа, в Петропавловск-Камчатский вернулся экспедиционный отряд «Байкал — Аляски» с острова Беринга в составе представителей музея Г. И. Шелехова, исследовавших места пребывания именитого основателя Российско-Американской компании. В полном составе команда «Байкал — Аляски» провела в краевой библиотеке встречу с путешественниками и жителями города, рассказав о пути через Байкал, по северным рекам и Охотскому морю.

В этом году остров Беринга и Петропавловск-Камчатский стали крайними точками маршрута по следам сибирских купцов. Переход через Тихий океан был перенесен на июль следующего года по рекомендации российских и американских спасателей, считающих из соображения безопасности это время наиболее благоприятным.

«Достигнуть Петропавловска-Камчатского и выйти в Берингово море несколько раньше, как это было запланировано по графику, не позволила погода в Охотском море. На западном берегу Камчатки нам пришлось пережидать несколько тайфунов подряд, что, безусловно, сказалось на нашем графике. Однако, такая корректировка показалась нам логичной и даже достоверной с исторической точки зрения. Ведь иркутские купцы, чей маршрут мы стремимся повторить, осваивали этот путь за 2 года», — говорит Казакевич.

В следующем году команда «Байкал — Аляски» рассмотрит ко включению в экспедиционный маршрут северные территории, в частности, полуостров Чукотка — с географической точки зрения наиболее близкую к штату Аляска российскую территорию.