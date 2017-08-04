Власти поселка под Красноярском перегородили доступ к прибрежной зоне
На берегу реки появился высокий железный забор.
На берегу реки появился высокий железный забор.
Жители поселка
Как рассказывают жители, всю территорию вдоль берега захватили бизнесмены, которые возводят базы отдыха и частные дома, огораживая проход к воде высоким и длинным забором.
«У нас много стариков, пенсионеров, они третий день на корвалоле. Нам даже не оставили калитку для пешеходов. Единственный проход оставили в дальнем углу, где раньше был туалет с выгребной ямой. Это просто плевок в душу жителям!», — говорит житель пос.
За забором осталось не только место отдыха, но и единственный в поселке пожарный съезд. В случае возгорания машины не смогут добраться до воды. При этом, по словам сельчан, все колонки в поселке закрыты на ключ.
«Такая же ситуация была в прошлом году с прибрежной зоной за мостом, возле клуба. Тогда администрация сказала, что все легально, есть весь пакет документов, и дивногорская прокуратура это подтвердила», — рассказала житель пос.
Прибрежной территорией владеет муниципалитет. С 2007 года она сдана в аренду компании «ОВК», которая, по некоторым данным, будет в следующем году возводить здесь базу отдыха. В администрации Дивногорска поясняют, что строительство и ограждения законны и сейчас решается вопрос о комфортном доступе пешеходов к реке.
«Понимаем возмущение. Сегодня состоялся разговор, до конца недели проход будет сделан, именно проход, а не проезд», — сообщил заместитель главы Дивногорска Константин Чебурашкин.
Также местные власти заверили, что после строительства базы отдыха доступ к воде не ограничат.