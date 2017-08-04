Власти поселка под Красноярском перегородили доступ к прибрежной зоне

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Жители поселка Усть-Мана под Красноярском возмущены тем, что местные власти загородили доступ к прибрежной зоне. На берегу реки появился высокий железный забор, рассказывают «Вести-Красноярск».

Как рассказывают жители, всю территорию вдоль берега захватили бизнесмены, которые возводят базы отдыха и частные дома, огораживая проход к воде высоким и длинным забором.

«У нас много стариков, пенсионеров, они третий день на корвалоле. Нам даже не оставили калитку для пешеходов. Единственный проход оставили в дальнем углу, где раньше был туалет с выгребной ямой. Это просто плевок в душу жителям!», — говорит житель пос. Усть-Мана Наталья.

За забором осталось не только место отдыха, но и единственный в поселке пожарный съезд. В случае возгорания машины не смогут добраться до воды. При этом, по словам сельчан, все колонки в поселке закрыты на ключ.

«Такая же ситуация была в прошлом году с прибрежной зоной за мостом, возле клуба. Тогда администрация сказала, что все легально, есть весь пакет документов, и дивногорская прокуратура это подтвердила», — рассказала житель пос. Усть-Мана Екатерина Вишневская.

Прибрежной территорией владеет муниципалитет. С 2007 года она сдана в аренду компании «ОВК», которая, по некоторым данным, будет в следующем году возводить здесь базу отдыха. В администрации Дивногорска поясняют, что строительство и ограждения законны и сейчас решается вопрос о комфортном доступе пешеходов к реке.

«Понимаем возмущение. Сегодня состоялся разговор, до конца недели проход будет сделан, именно проход, а не проезд», — сообщил заместитель главы Дивногорска Константин Чебурашкин.