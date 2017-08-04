Озорной приморец устроил цирковое представление на проезжей части
Мужчину постоянно видят за подобными занятиями.
Мужчину постоянно видят за подобными занятиями.
Жителей Находки развеселил мужчина, который решил продемонстрировать цирковые навыки в центре города. Его не в первый раз замечают за необычным поведением, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В минувший четверг жители Находки сняли на видео весёлого приморца, который решил продемонстрировать свои цирковые навыки на проезжей части. Немолодой мужчина переходил дорогу возле городского
Примечательно, что, перейдя дорогу, мужчина продолжил свой путь с бутылкой на голове.
Жители города сообщают, что уже не первый раз видят этого пожилого весельчака. Сам мужчина живёт в Фокино и периодически устраивает «цирковые» прогулки по улицам города. Квас ему может заменять бутылка водки, стаканчик — в общем, всё, что окажется под рукой. Мотивы поведения приморца неясны. Однако, по словам фокинцев, ведёт он себя адекватно, просто любит повеселиться.