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07:35 (мск), источник: Восток Медиа

Озорной приморец устроил цирковое представление на проезжей части

Мужчину постоянно видят за подобными занятиями.

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Жителей Находки развеселил мужчина, который решил продемонстрировать цирковые навыки в центре города. Его не в первый раз замечают за необычным поведением, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В минувший четверг жители Находки сняли на видео весёлого приморца, который решил продемонстрировать свои цирковые навыки на проезжей части. Немолодой мужчина переходил дорогу возле городского музейно-выставочного центра с бутылкой кваса, которую удерживал на голове. Несмотря на очевидную безрассудность своего поведения, циркач-самоучка изрядно повеселил прохожих. А вот водители, наоборот, были недовольны поведением мужчины — самые нетерпеливые даже начали сигналить озорнику.

Примечательно, что, перейдя дорогу, мужчина продолжил свой путь с бутылкой на голове. Какое-то время он бродил в таком виде по центру города.

Жители города сообщают, что уже не первый раз видят этого пожилого весельчака. Сам мужчина живёт в Фокино и периодически устраивает «цирковые» прогулки по улицам города. Квас ему может заменять бутылка водки, стаканчик — в общем, всё, что окажется под рукой. Мотивы поведения приморца неясны. Однако, по словам фокинцев, ведёт он себя адекватно, просто любит повеселиться.

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