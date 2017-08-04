Ихтиологи: в Амуре стало столько аухи, что пора менять Красную книгу
Тем временем инспекторы рыбоохраны продолжают наказывать людей за её вылов.
Тем временем инспекторы рыбоохраны продолжают наказывать людей за её вылов.
Законодательство, как и список видов, запрещенных к добыче, впору переписывать, уверены дальневосточные ихтиологи. Ауха, которая считается одним из самых вкусных обитателей Амура, желтощёк и сима — краснокнижными стали безосновательно. Однако, чтобы вычеркнуть хоть одного представителя нужно много времени и сил.
Амур стал заметно богаче, и ту же ауху уже никак нельзя назвать исчезающей. Она попадает практически в каждые сети. Но, следуя букве закона, инспекторы продолжают наказывать рыбаков за нелегальный улов. Чтобы избежать наказания, тем, кого «поймали за руку», приходится на глазах рыбинспекторов выпускать добычу обратно в реку.
По словам заместителя директора хабаровского филиала «Тихоокеанского
«А чтобы его написать, надо их изучить, а чтобы изучить, надо отловить. А разрешение мы не смогли за долгие годы получить», — поделился он с корреспондентом программы «Вести-Хабаровск».
Сделать Красную книгу чуть тоньше пока мешают бюрократические препоны. После последнего редактирования минувшей осенью особо охраняемых видов там стало только больше. В то же время в соседнем Китае ауха считается обычным промысловым видом, её разводят на заводах и выпускают в водоёмы тоннами.