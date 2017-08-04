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07:38 (мск), источник: Восток Медиа

Ихтиологи: в Амуре стало столько аухи, что пора менять Красную книгу

Тем временем инспекторы рыбоохраны продолжают наказывать людей за её вылов.

Законодательство, как и список видов, запрещенных к добыче, впору переписывать, уверены дальневосточные ихтиологи. Ауха, которая считается одним из самых вкусных обитателей Амура, желтощёк и сима — краснокнижными стали безосновательно. Однако, чтобы вычеркнуть хоть одного представителя нужно много времени и сил.

Амур стал заметно богаче, и ту же ауху уже никак нельзя назвать исчезающей. Она попадает практически в каждые сети. Но, следуя букве закона, инспекторы продолжают наказывать рыбаков за нелегальный улов. Чтобы избежать наказания, тем, кого «поймали за руку», приходится на глазах рыбинспекторов выпускать добычу обратно в реку.

По словам заместителя директора хабаровского филиала «Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра» Германа Новомодного, для того, чтобы исключить тот или иной вид рыбы из Красной книги, нужно написать хорошее биологическое обоснование.

«А чтобы его написать, надо их изучить, а чтобы изучить, надо отловить. А разрешение мы не смогли за долгие годы получить», — поделился он с корреспондентом программы «Вести-Хабаровск».

Сделать Красную книгу чуть тоньше пока мешают бюрократические препоны. После последнего редактирования минувшей осенью особо охраняемых видов там стало только больше. В то же время в соседнем Китае ауха считается обычным промысловым видом, её разводят на заводах и выпускают в водоёмы тоннами.

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