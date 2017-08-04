В мэрии Омска рассказали, как автобусы будут объезжать центр в День города

Уже с 12 часов пятницы, 4 августа, и до 8:30 часов утра 5 августа, а также с 15:30 часов субботы и до 6 часов утра воскресенья будет закрыта улица Ленина от площади Победы до Интернациональной, включая Соборную площадь.

На это время автобусы маршрута № 73 в сторону Чкаловского поселка с Красного Пути отправятся по Интернациональной, Гагарина, проспекту К. Маркса, Маяковского, далее как обычно.

Автобусы маршрута № 94 в сторону Амурского поселка с Метромоста будут направлены по улице Фрунзе с остановкой за перекрестком Фрунзе с улицей Красный Путь, затем по улице Герцена, а обратно по обычной схеме.

С 08:30 до 15:30 субботы, 5 августа, будет закрыто движение на улицах по маршруту трассы Сибирского международного марафона. В частности, будут закрыты Красный Путь, Интернациональная (от Красного Пути до Герцена); Фрунзе (от транспортной развязки Метромоста до Герцена); 7-я Северная (от Красного Пути до Волховстроя); Березовая (от Красного Пути до 2-й Кольцевой); Орджоникидзе (от Интернациональной до Рабиновича); Булатова (от Герцена до Орджоникидзе); Конева (от 3-й Енисейской до Метромоста); Метромост; проспект Мира (от Красного Пути до Нефтезаводской); Химиков (от проспекта Мира до проспекта Королева); Магистральная (от Химиков до Строителей).

На это время автобусы маршрутов временно №№ 12, 28; троллейбусы маршрутов №№ 2, 4, 8, 67 будут полностью отменены. При этом, по троллейбусному маршруту № 67 на это время пустят 3 пассажирских атвобуса. Они будут двигаться с моста им. 60-летия ВЛКСМ по Заозерной, проспекту Королева, 22 Апреля, Нефтезаводской.

Автобусы маршрутов №№ 23, 24, 95 будут следовать по Ленинградскому мосту.

Автобусы маршрутов №№ 20, 22, 33, 59, 69, 73, 109, 110 поедут с улицы Гагарина по улицам Герцена, 7-й Северной; дополнительно с 7-й Северной поедут автобусы маршрута № 83 — по Волховстроя, 2-й Дачной, 2-й Кольцевой, Березовой, проспекту Королева.

В городке Нефтяников с проспекта Королева автобусы № 22 поедут по Заозерной; автобусы №№ 14, 20 — по 22 Апреля до Нефтезаводской, затем по проспекту Мира; автобусы №№ 29, 33, 59 — по 22 Апреля до Нефтезаводской; автобусы №№ 69, 73, 83 — по Химиков; автобусы №№ 103, 109 — по Заозерной через мост имени 60-летия ВЛКСМ.

Автобусы №№ 3, 96, 139, 145 с моста имени 60-летия ВЛКСМ отправятся по Заозерной; далее автобусы №№ 96, 139, 145 поедут по проспекту Королева, 22 Апреля, Нефтезаводской.

Автобусы маршрутов №№ 25, 116, 145 будут отправляться от остановки «Ул. Малунцева» по Нефтезаводской.

Автобусы № 63 с Гагарина направятся по Герцена и 7-й Северной.

5 августа с 15:30 до 24:00 будет закрыта ул. Ленина от площади Победы до ул. Лермонтова, а также Юбилейный мост.

В это время автобусы № 73 в сторону Чкаловского поселка с Красного Пути поедут по Интернациональной, Гагарина, проспекту Маркса, Маяковского, а затем как обычно.

Автобусы № 28 с Ленинградского моста поедут по проспекту Маркса, Гагарина, далее по привычному маршруту.