Штормовое предупреждение: алматинцам рассказали, как вести себя при сильном ветре

Источник: Nur.kz

Штормовое предупреждение в связи с сильным ветром объявили синоптики в двух областях Казахстана. Порывы ветра могут достигать 30-ти метров в секунду, сообщает NUR.KZ.

4 августа в Жамбылской, Алматинской областях ожидается западный, юго-западный ветер местами 18 — 23, порывы до 30-ти метров в секунду и более, говорится в сообщении ДЧС Алматы.

В связи с этим в Департаменте по ЧС города Алматы рассказали, какие меры предосторожности следует соблюдать при сильном ветре.

В частности, при сильных шквальных ветрах рекомендуется плотно закрывать все окна в доме или квартире. С незастекленных балконов и лоджий следует убрать абсолютно все предметы, которые могут при сильном ветре выпасть наружу, советуют эксперты.

Также рекомендуется, оказавшись на улице в шторм, находиться как можно дальше от рекламных щитов и других навесных конструкций, линий электропередачи, а также деревьев.

Во избежание несчастных случаев проявлять максимальную бдительность. При этом нельзя подходить к оборванным проводам и раскачивающимся предметам (деревьям), так как они могут упасть.

В случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании (это может быть магазин, библиотека, торговый центр, подъезд дома, кинотеатр) или естественном укрытии до его стихания.

Также специалисты призывают соблюдать осторожность и не находиться под большими деревьями, особенно под топями и не парковать под ними автотранспорт, так как дерево может упасть или разломиться его ветки, которые также могут быть опасны при падении. Также особо опасны гнилые, старые и одиноко стоящие деревья.