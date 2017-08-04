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09:12 (мск), источник: Вести - Калининград

Прогноз погоды в городах Калининградской области

На календаре 4 августа, пятница. В Калининградской области, по прогнозам специалистов, будет облачно, временами небольшой дождь.

Средняя отметка температуры в регионе составит + 23 градуса тепла.

В Балтийске +20, в Мамоново и Багратионовске +23, в Зеленоградске +21. В Правдинске и Полесске +23. В Черняховске и Гусеве аналогичная температура. В Советске +22. В Нестерове и Краснознаменске ожидается 23 градуса выше нуля.

На Балтийском море ветер юго-западный и южный, до 13 м/с, высота волн до 2 м. Температура морской воды на пляже достигнет +16.

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