Прогноз погоды в городах Калининградской области

В Балтийске +20, в Мамоново и Багратионовске +23, в Зеленоградске +21. В Правдинске и Полесске +23. В Черняховске и Гусеве аналогичная температура. В Советске +22. В Нестерове и Краснознаменске ожидается 23 градуса выше нуля.