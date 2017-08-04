Прогноз погоды в городах Калининградской области
На календаре 4 августа, пятница. В Калининградской области, по прогнозам специалистов, будет облачно, временами небольшой дождь.
На календаре 4 августа, пятница. В Калининградской области, по прогнозам специалистов, будет облачно, временами небольшой дождь.
Средняя отметка температуры в регионе составит + 23 градуса тепла.
В Балтийске +20, в Мамоново и Багратионовске +23, в Зеленоградске +21. В Правдинске и Полесске +23. В Черняховске и Гусеве аналогичная температура. В Советске +22. В Нестерове и Краснознаменске ожидается 23 градуса выше нуля.
На Балтийском море ветер