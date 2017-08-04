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09:17 (мск), источник: VN.ru

Музей Новосибирска получит дом на набережной

Музей Новосибирска получит новое здание. Экспозиции разместят в двухэтажном доме на набережной — в памятнике истории регионального значения.

По кленовым зарослям топор плачет: закрывают первый этаж. В комнатах, чьи окна выходят на набережную, полумрак даже днем. Рубить и пилить деревья надо не только с западной, но и с восточной стороны, которая смотрит на улицу Большевистскую.

Березы и тополь при сильном урагане рухнут на двухэтажку. Это памятник истории регионального значения. До революции в здании на Обской, 4 находилась организация, управлявшая землями и другим имуществом российского императора. Здесь 110 лет назад власти подписали важное соглашение. Купцам разрешили приобретать и брать в аренду участки городской территории. В советское время тут был народный суд Октябрьского района мегаполиса. Позже — академия предпринимательства. Скоро старинную постройку займет филиал музея Новосибирска.

— Нам бы хотелось, чтобы люди ценили это здание. Оно уникально своей архитектурой. Такое сочетание красной кирпичной кладки и белой резьбы необычно для Новосибирска. Это здание должно стать изюминкой набережной
Елена Щукина
директор музея Новосибирска

Львиную долю средств на ремонт и реконструкцию пожертвовал один из крупных банков. Руководитель финансовой организации вручил директору музея Новосибирска сертификат на два с половиной миллиона рублей. Часть денег на реализацию проекта выделят из бюджета областного центра. В музее будет пять залов. Представят артефакты эпохи неолита, найденные в городе, быт первых жителей города, историю десяти деревень, поглощенных мегаполисом, копии исторических документов. Среди них — рескрипт Александра III о возведении железнодорожного моста через Обь. По словам начальника управления по охране объектов культурного наследия региона, первозданный вид вернут еще одной дореволюционной постройке — конторе инженера Будагова на Большевистской, 7.

— Это объект, в котором мы начинаем в этом году реставрационное работы на условиях софинансирования городского и областного бюджетов. Надеюсь, что к юбилею города не только здание на Обской, 4, но и на Большевистской, 7 будет приведено в надлежащий вид. Будут восстановлены утраченные элементы, — говорит начальник управления по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Александр Кошелев.

В здании на Обской, 4 появятся балкон, оригинальная подсветка, 12 фонарей по периметру. Рядом установят будку городового — ее изготовят из антивандальных материалов.

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