Синоптики Башкирии сообщили, какой будет погода в выходные

Источник: Башинформ

Сегодня, в последний день рабочей недели, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, по северу до умеренных. В отдельных районах грозы. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Днем порывы до сильного. Температура воздуха днем — от 23 до 28 градусов.

5 августа в регионе характер погоды не изменится: местами ожидаются небольшие кратковременные дожди. По северу республики до умеренных. В отдельных районах грозы. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью — 13−18 градусов, днем — от 23 до 28 градусов.