Синоптики Башкирии сообщили, какой будет погода в выходные
УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило прогноз погоды в республике на 4, 5 и 6 августа.
УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило прогноз погоды в республике на 4, 5 и 6 августа.
Сегодня, в последний день рабочей недели, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, по северу до умеренных. В отдельных районах грозы. Ветер западный,
5 августа в регионе характер погоды не изменится: местами ожидаются небольшие кратковременные дожди. По северу республики до умеренных. В отдельных районах грозы. Ветер западный,
6 августа