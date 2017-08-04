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08:52 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Марафонцы заблокируют Екатеринбург

В воскресенье.

6 августа в Екатеринбурге ради проведения марафона «Европа — Азия» перекроют центральные улицы города, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе администрации мэрии.

С полуночи и до 18:00 для всех видов транспорта будет недоступен проспект Ленина между улицами Вайнера и 8 Марта. С 7:00 до 14:00 проспект также перекроют от Вайнера до Репина, закроют Репина от Металлургов до Ленина и четную сторону улицы Металлургов от Пермского тракта до Репина.

С 7:00 до 9:30 не проехать будет по Ленина от 8 Парта до площади Кирова, по площади Кирова от Ленина до Мира, по Мира от Малышева до Первомайской, по Толмачева от Ленина до Царской, по Царской от Толмачева до Николая Никонова, по 8 Марта от Ленина до Бориса Ельцина и по Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев.

Кроме того, все выходные будет закрыта парковка на площади 1905 года — здесь будет расположен стартовый городок.

Из-за масштабных перекрытий пути объезда будет искать и общественный транспорт. Свои маршруты изменят 17 трамваев, 9 троллейбусов, 16 автобусов и 33 маршрутки.

Международный марафон «Европа — Азия» пройдет в Екатеринбурге в третий раз. Он уже получил статус Кубка России по бегу по шоссе. Спортсмены преодолеют дистанции в 3, 10, 21 и 42 километра.

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