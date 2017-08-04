Студент из Казахстана поступил на Физфак НГУ

Вступительные экзамены в НГУ прошли с 12 по 25 июля. Право сдавать их имеют те, кто на законных основаниях не участвовал в ЕГЭ. Это иностранные граждане, люди с инвалидностью, специалисты со средним профессиональным образованием, а также абитуриенты, у которых есть высшее образование.

Первокурсник рассказал, что занимается физикой на протяжении пяти лет.

— Меня заинтересовали задачники Савченко и Меледина, эти книги были изданы преподавателями НГУ. И это одна из причин, почему я выбрал именно Физфак НГУ. Другая причина заключается в том, что НГУ славится своими научными достижениями с советских времен, поэтому родители и учителя советовали мне сюда поступать, — добавил юноша.

По словам молодого человека, экзаменационные задания не показались ему трудными, а один балл по математике был потерян из-за спешки.

— Ни одна задача мне не казалась сложной, но каждая была по-своему интересна. Конечно, опыт участия в олимпиадах дает о себе знать. Именно на олимпиаде я понял, что не надо решать задачи ради баллов, а надо их решать для себя, в свое удовольствие, — раскрыл свой успех студент из Костаная.