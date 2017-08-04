В Троицке дети сломали свежевыложенный асфальт
В Троицке (Челябинская область) дети сломали свежевыложенный асфальт. Его куски они раскидали по дворовой территории.
В Троицке (Челябинская область) дети сломали свежевыложенный асфальт. Его куски они раскидали по дворовой территории.
В одном из дворов города Троицка по программе «Благоустройства» дорожники закатали новый асфальт. На пешеходной дорожке была большая яма, поэтому заасфальтировали и ее. И все бы ничего, если бы до нового дорожного покрытия не добрались дети. Местный житель Булат Осипов снял все происходящее на видео.
«Происходит это все в городе Троицке Челябинской области улица 2 микрорайон дом № 1. Только положили асфальт, а дети его уже ломают», — написал Булат Осипов.
Поступок детей вызвал бурное обсуждение в социальных сетях среди местных жителей.
«Родители! Рядом авто стоят, ни в чём не повинных людей, очень легко докинуть случайно камешек» — пишет Капитолина Голубкина.
«Тайна века почему в России разбитые дороги разгадана», — пишет Глеб Мелехин.
«Нормальный асфальт не сломаешь», — добавляет Алексей Алексеев.
Напомним, в Челябинской области в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» вошли 723 дворовые территории и 98 общественных мест. Региональное отделение ОНФ ведет мониторинг ситуации по каждому из объектов, индивидуальный контроль общественники установили над 75 дворами и 15 общедоступными местами отдыха граждан.