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08:51 (мск), источник: Uralpress.ru

В Троицке дети сломали свежевыложенный асфальт

В Троицке (Челябинская область) дети сломали свежевыложенный асфальт. Его куски они раскидали по дворовой территории.

В одном из дворов города Троицка по программе «Благоустройства» дорожники закатали новый асфальт. На пешеходной дорожке была большая яма, поэтому заасфальтировали и ее. И все бы ничего, если бы до нового дорожного покрытия не добрались дети. Местный житель Булат Осипов снял все происходящее на видео.

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«Происходит это все в городе Троицке Челябинской области улица 2 микрорайон дом № 1. Только положили асфальт, а дети его уже ломают», — написал Булат Осипов.

Поступок детей вызвал бурное обсуждение в социальных сетях среди местных жителей.

«Родители! Рядом авто стоят, ни в чём не повинных людей, очень легко докинуть случайно камешек» — пишет Капитолина Голубкина.

«Тайна века почему в России разбитые дороги разгадана», — пишет Глеб Мелехин.

«Нормальный асфальт не сломаешь», — добавляет Алексей Алексеев.

Напомним, в Челябинской области в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» вошли 723 дворовые территории и 98 общественных мест. Региональное отделение ОНФ ведет мониторинг ситуации по каждому из объектов, индивидуальный контроль общественники установили над 75 дворами и 15 общедоступными местами отдыха граждан.

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