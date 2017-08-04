В Троицке дети сломали свежевыложенный асфальт

В одном из дворов города Троицка по программе «Благоустройства» дорожники закатали новый асфальт. На пешеходной дорожке была большая яма, поэтому заасфальтировали и ее. И все бы ничего, если бы до нового дорожного покрытия не добрались дети. Местный житель Булат Осипов снял все происходящее на видео.

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«Происходит это все в городе Троицке Челябинской области улица 2 микрорайон дом № 1. Только положили асфальт, а дети его уже ломают», — написал Булат Осипов.

Поступок детей вызвал бурное обсуждение в социальных сетях среди местных жителей.

«Родители! Рядом авто стоят, ни в чём не повинных людей, очень легко докинуть случайно камешек» — пишет Капитолина Голубкина.

«Тайна века почему в России разбитые дороги разгадана», — пишет Глеб Мелехин.

«Нормальный асфальт не сломаешь», — добавляет Алексей Алексеев.