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09:08 (мск), источник: СуперОмск

Микрорайон Омска оставили без горячей воды из-за долгов котельной

Прокуратура Ленинского округа инициировала проверку из-за внеплановой остановки котельной в микрорайоне Входном по причине отсутствия газоснабжения.

Источник: Reuters

Газ на данную котельную поставляет «Газпром межрегионгаз Омск», однако из-за неисполнения обязательств по оплате за потребленный газ «Газпром» 18 июля уведомил холдинг о полном ограничении подачи газа с 21 июля.

При этом котельная имеет альтернативный вид топлива — дизель, а потому прокуратура предостерегла директора холдинга «СтройТеплоМонтаж-Омск», на балансе которого находится котельная, о необходимости перехода на резервное топливо.

«Однако должной реакции не последовало, в связи с чем без горячего водоснабжения остались жители микрорайона и объекты социальной инфраструктуры», — сообщает пресс-служба омской прокуратуры.

Так, от данной котельной горячая вода поступала в многоквартирные дома, школу № 161, детский сад № 10, ДШИ № 15 и центр досуга Меридиан.

Теперь уже на гендиректора «СТМ-Омск» завели административное дело за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. При этом до рассмотрения иска по существу было решено поставки газа на котельную возобновить, что было исполнено 1 августа.

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