Микрорайон Омска оставили без горячей воды из-за долгов котельной
Прокуратура Ленинского округа инициировала проверку
Прокуратура Ленинского округа инициировала проверку
Газ на данную котельную поставляет «Газпром межрегионгаз Омск», однако
При этом котельная имеет альтернативный вид топлива — дизель, а потому прокуратура предостерегла директора холдинга «СтройТеплоМонтаж-Омск», на балансе которого находится котельная, о необходимости перехода на резервное топливо.
«Однако должной реакции не последовало, в связи с чем без горячего водоснабжения остались жители микрорайона и объекты социальной инфраструктуры», — сообщает
Так, от данной котельной горячая вода поступала в многоквартирные дома, школу № 161, детский сад № 10, ДШИ № 15 и центр досуга Меридиан.
Теперь уже на гендиректора «СТМ-Омск» завели административное дело за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. При этом до рассмотрения иска по существу было решено поставки газа на котельную возобновить, что было исполнено 1 августа.