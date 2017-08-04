В Воронеже выходные будут сухими и жаркими

Подробный прогноз погоды на выходные опубликовал Воронежский гидрометцентр. Днем 4 августа будет переменная облачность, температура от +30 до +32 градусов. Ветер переменный 5−10 м/сек. Самым жарким этот день был в 2010 году (+37,8 градуса), холоднее всего было в 1969 году (+4,9 градуса).