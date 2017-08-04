В Воронеже выходные будут сухими и жаркими

Подробный прогноз погоды на выходные опубликовал Воронежский гидрометцентр. Днем 4 августа будет переменная облачность, температура от +30 до +32 градусов. Ветер переменный 5−10 м/сек. Самым жарким этот день был в 2010 году (+37,8 градуса), холоднее всего было в 1969 году (+4,9 градуса).
В субботу, 5 августа, существенных осадков также не ожидается. Температура ночью от +17 до +19 градусов, днем от +29 до +31 градуса. Ветер западный 5−10 м/сек.
В ночь на воскресенье, 6 августа, будет до +19 градусов, ветер западный 4−9 м/сек. Днем температура воздуха поднимется до +31 градуса, ветер западный 5−10 м/сек. Ожидается переменная облачность, без осадков.