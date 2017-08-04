Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
Как переехавшие из России Лужков с женой устроились за границей
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
Мир уже израсходовал возобновляемые ресурсы 2017 года2 августа мировая экономика полностью использовала весь условный запас возобновляемых природных ресурсов, которые планета может восстановить за год
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Штурм прикрыла обнаженное тело болгарскими перцами - СМИ
После Порошенко Киев может воевать с РФ – эксперт
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Die Welt назвала введение новых санкций "триумфом" Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
08:39 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже выходные будут сухими и жаркими

В выходные жара в Воронеже не спадет. Столбик термометра днем не будет опускаться ниже +29 градусов. Существенных осадков не ожидается. Жарче всего будет днем в пятницу, 4 августа: воздух прогреется до +32 градусов.

Источник: РИА "Воронеж"

Подробный прогноз погоды на выходные опубликовал Воронежский гидрометцентр. Днем 4 августа будет переменная облачность, температура от +30 до +32 градусов. Ветер переменный 5−10 м/сек. Самым жарким этот день был в 2010 году (+37,8 градуса), холоднее всего было в 1969 году (+4,9 градуса).

В субботу, 5 августа, существенных осадков также не ожидается. Температура ночью от +17 до +19 градусов, днем от +29 до +31 градуса. Ветер западный 5−10 м/сек.

В ночь на воскресенье, 6 августа, будет до +19 градусов, ветер западный 4−9 м/сек. Днем температура воздуха поднимется до +31 градуса, ветер западный 5−10 м/сек. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
ясно
+24°
ясно
762 мм рт. ст.
повышенное
89 %
очень высокая
0 м/с
нет ветра
Воронежский суд отстранил Павла Пономарева от должности главы Хохольского района
Спецпрокурор США по России сформировал жюри присяжных
Госдеп ответил на сообщение Медведева о «конце надежд»
Китай требует от Индии прекратить испытывать его терпение
СМИ узнали о планах Генпрокуратуры проверять цены на продукты
Террористы планировали взорвать самолет, летевший из Австралии
Путин поручил ликвидировать экологический ущерб на Байкале
Президент Колумбии заявил о конце демократии в Венесуэле
Спорт
Манчини впервые проиграл в «Зените» Первое поражение Роберто Манчини во главе петербургского клуба случилось в неожиданной ситуации — «Зенит» дома уступил израильскому клубу «Бней-Иегуда»
Авто
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта Белорусы настолько отвыкли от жары, что совсем забыли элементарные меры предосторожности
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала» Анонимный источник рассказал о причине конфликта телеведущего с руководством канала
Недвижимость
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Петербург объявил о закупке квартир для очередников
Петербург передал РПЦ землю в престижном поселке
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты Певица рассказала о том, какой рацион соблюдает в «ожидании».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь