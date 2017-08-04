На площади Славы откроется выставка «Спасибо за Высоцкого!»

В 1967 г. в Куйбышеве состоялись первые в СССР публичные концерты Владимира Высоцкого в государственных залах — до этого он выступал только в неофициальной обстановке в учреждениях, институтах, на предприятиях. Пригласил Высоцкого в Куйбышев Городской молодежный клуб — «ГМК-62».

24 мая 1967 г. Высоцкий дал два концерта. Сначала в зале филармонии, а спустя полтора часа — в Клубе им. Дзержинского. Майские концерты Высоцкого вызвали множество восторженных откликов и заявок от тех, кто не сумел на них попасть. И у «ГМК-62» возникла идея организовать концерты Высоцкого для значительно большей аудитории — во Дворце спорта. Ее удалось осуществить 29 ноября того же года. 30 ноября по просьбе комитета комсомола политехнического института Высоцкий выступил в актовом зале института.