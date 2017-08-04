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08:52 (мск), источник: Volga News

На площади Славы откроется выставка «Спасибо за Высоцкого!»

В пятницу, 4 августа, в 14:00 на площади Славы откроется выставка «Спасибо за Высоцкого!», посвященная 55-летию городского молодежного клуба — ГМК-62 и 50-летию концертов Высоцкого в Куйбышеве.

Автор выставки — председатель Самарской региональной культурно-просветительской общественной организации «Самарские судьбы» Виталий Добрусин — в день открытия проведет экскурсию по выставке для участников встречи.

Выставочный проект «Спасибо за Высоцкого!» осуществляется по инициативе Общественной палаты Самарской области, при поддержке администрации Самары и Нотариальной палаты СО.

В 1967 г. в Куйбышеве состоялись первые в СССР публичные концерты Владимира Высоцкого в государственных залах — до этого он выступал только в неофициальной обстановке в учреждениях, институтах, на предприятиях. Пригласил Высоцкого в Куйбышев Городской молодежный клуб — «ГМК-62».

24 мая 1967 г. Высоцкий дал два концерта. Сначала в зале филармонии, а спустя полтора часа — в Клубе им. Дзержинского. Майские концерты Высоцкого вызвали множество восторженных откликов и заявок от тех, кто не сумел на них попасть. И у «ГМК-62» возникла идея организовать концерты Высоцкого для значительно большей аудитории — во Дворце спорта. Ее удалось осуществить 29 ноября того же года. 30 ноября по просьбе комитета комсомола политехнического института Высоцкий выступил в актовом зале института.

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