Самарский писатель Михаил Толкач получил Орден Дружбы

Михаил Яковлевич Толкач родился 13 ноября 1917 года. Был участником Великой Отечественной войны, добровольцем ушел на фронт, награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «За победу над Японией», «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны».

С 1963 г. по 1978 г. Михаил Яковлевич возглавлял областную организацию Союза писателей СССР, избирался депутатом Куйбышевского областного Совета депутатов трудящихся. Толкач — известный советский и российский писатель. Печатался в Москве, Софии, Улан-Уде, Риге, Баку, Ровно, Самаре, журналах «Волга», «Дон», «Мах дуг», «Байкал», «Русское эхо», «Парус», переводил произведения осетинских, бурятских, тувинских, украинских авторов на русский язык.

Произведения Толкача переведены на азербайджанский, болгарский, бурятский, монгольский, латышский, осетинский и украинский языки. Михаил Яковлевич внес большой вклад в поддержку творчества национальных писателей и издания их книг на родных языках и в переводе на русский язык. За время литературной деятельности Михаила Толкача было издано 32 его произведения.