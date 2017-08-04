Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин определился с судьбой Ленина
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
Названа причина массовой драки в воинской части на Урале
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
Штурм прикрыла обнаженное тело болгарскими перцами - СМИ
После Порошенко Киев может воевать с РФ – эксперт
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Die Welt назвала введение новых санкций "триумфом" Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
08:55 (мск), источник: Volga News

Самарский писатель Михаил Толкач получил Орден Дружбы

Самарский писатель Михаил Толкач получил государственную награду Российской Федерации — Орден Дружбы за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Михаил Яковлевич Толкач родился 13 ноября 1917 года. Был участником Великой Отечественной войны, добровольцем ушел на фронт, награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «За победу над Японией», «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны».

С 1963 г. по 1978 г. Михаил Яковлевич возглавлял областную организацию Союза писателей СССР, избирался депутатом Куйбышевского областного Совета депутатов трудящихся. Толкач — известный советский и российский писатель. Печатался в Москве, Софии, Улан-Уде, Риге, Баку, Ровно, Самаре, журналах «Волга», «Дон», «Мах дуг», «Байкал», «Русское эхо», «Парус», переводил произведения осетинских, бурятских, тувинских, украинских авторов на русский язык.

Произведения Толкача переведены на азербайджанский, болгарский, бурятский, монгольский, латышский, осетинский и украинский языки. Михаил Яковлевич внес большой вклад в поддержку творчества национальных писателей и издания их книг на родных языках и в переводе на русский язык. За время литературной деятельности Михаила Толкача было издано 32 его произведения.

За литературную и общественную деятельность он награжден орденом «Знак Почета», имеет почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР», является лауреатом областных премий имени Гарина-Михайловского и Максима Горького.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Среди пострадавших при взрыве в Абхазии есть самарцы
Спецпрокурор США по России сформировал жюри присяжных
Госдеп ответил на сообщение Медведева о «конце надежд»
Китай требует от Индии прекратить испытывать его терпение
СМИ узнали о планах Генпрокуратуры проверять цены на продукты
Террористы планировали взорвать самолет, летевший из Австралии
Путин поручил ликвидировать экологический ущерб на Байкале
Президент Колумбии заявил о конце демократии в Венесуэле
Спорт
Манчини впервые проиграл в «Зените» Первое поражение Роберто Манчини во главе петербургского клуба случилось в неожиданной ситуации — «Зенит» дома уступил израильскому клубу «Бней-Иегуда»
Авто
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта Белорусы настолько отвыкли от жары, что совсем забыли элементарные меры предосторожности
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала» Анонимный источник рассказал о причине конфликта телеведущего с руководством канала
Недвижимость
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Петербург объявил о закупке квартир для очередников
Петербург передал РПЦ землю в престижном поселке
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты Певица рассказала о том, какой рацион соблюдает в «ожидании».
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь