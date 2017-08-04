Полтонны элитного спортивного питания уничтожено в Троицке
Санкционную продукцию задержали на границе в Троицке.
Санкционную продукцию задержали на границе в Троицке.
В Троицке (Челябинская область) задержали почти 500 кг запрещенного к ввозу элитного спортивного питания — партия санкционной продукции изъята из незаконного оборота в рамках работы мобильной группы Челябинской таможни при взаимодействии с Погранслужбой ФСБ России по Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Как сообщили в
У перевозчика отсутствовали документы, подтверждающие законное нахождение на территории России данной товарной партии. Кроме того, выяснилось, что товар попадает под санкции, а значит, запрещен к ввозу и обороту на территории государства.
В четверг, 3 августа, изъятое спортивное питание уничтожено на территории специализированного предприятия.