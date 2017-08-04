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09:04 (мск), источник: dostup1.ru

Полтонны элитного спортивного питания уничтожено в Троицке

Санкционную продукцию задержали на границе в Троицке.

В Троицке (Челябинская область) задержали почти 500 кг запрещенного к ввозу элитного спортивного питания — партия санкционной продукции изъята из незаконного оборота в рамках работы мобильной группы Челябинской таможни при взаимодействии с Погранслужбой ФСБ России по Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, автомобиль с товаром, произведенным в странах ЕС и США, следовал из Москвы в Казахстан через Челябинскую область и был остановлен в ходе контрольных мероприятий на КПП «Троицк».

У перевозчика отсутствовали документы, подтверждающие законное нахождение на территории России данной товарной партии. Кроме того, выяснилось, что товар попадает под санкции, а значит, запрещен к ввозу и обороту на территории государства.

В четверг, 3 августа, изъятое спортивное питание уничтожено на территории специализированного предприятия.

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