В Перми к новому учебному году готовы 248 школ
Сейчас в краевой столице проверяют готовность образовательных учреждений к 1 сентября. Для выполнения плана осталось принять 36 школ.
Сейчас в краевой столице проверяют готовность образовательных учреждений к 1 сентября. Для выполнения плана осталось принять 36 школ.
В Перми 10 августа будет завершена приемка школ к началу учебного года. На сегодняшний день приняты 248 образовательных учреждений из 284 запланированных.
3 августа комиссия проинспектировала школу № 73, а 4 августа приемка проходит в школе № 112, эти учебные заведения откроются к новому учебному году после капитального ремонта.
В пятницу в краевой столице приемка проходит в 15 образовательных учреждениях, сообщает