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09:07 (мск), источник: Новости Перми

В Перми к новому учебному году готовы 248 школ

Сейчас в краевой столице проверяют готовность образовательных учреждений к 1 сентября. Для выполнения плана осталось принять 36 школ.

Источник: Новости Перми

В Перми 10 августа будет завершена приемка школ к началу учебного года. На сегодняшний день приняты 248 образовательных учреждений из 284 запланированных.

3 августа комиссия проинспектировала школу № 73, а 4 августа приемка проходит в школе № 112, эти учебные заведения откроются к новому учебному году после капитального ремонта.

В пятницу в краевой столице приемка проходит в 15 образовательных учреждениях, сообщает пресс-служба администрации Перми.

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