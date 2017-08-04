В Перми к новому учебному году готовы 248 школ

В Перми 10 августа будет завершена приемка школ к началу учебного года. На сегодняшний день приняты 248 образовательных учреждений из 284 запланированных.



3 августа комиссия проинспектировала школу № 73, а 4 августа приемка проходит в школе № 112, эти учебные заведения откроются к новому учебному году после капитального ремонта.



В пятницу в краевой столице приемка проходит в 15 образовательных учреждениях, сообщает пресс-служба администрации Перми.



