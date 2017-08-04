Немецкая группа Scooter прилетела в Крым на фестиваль

— Полет прошел хорошо, а завтра у меня пройдет концерт, — сообщил фронтмен группы Эйч Пи Бакстер, которого в Симферополе встретили организаторы фестиваля и многочисленные поклонники.

Украинские власти, зная о грядущем визите, по уже устояшейся традиции предупредили немецких музыкантов о грозящей им уголовной ответственности за посещение полуострова. Но такие заявления стали уже настолько привычными, что уже нисколько не пугают мировых звезд. Напомним, недавно в Ялте с огромным успехом выступил Эмир Кустурица со своей группой The No Smoking Orchestra.

Scooter — одна из самых известных групп Германии, основанная в 1993 году. Scooter играет электронную музыку разных жанров. Ее последний альбом Ace презентован в 2016 году.

В честь Международного дня шампанского компания «Золотая Балка» проводит Второй фестиваль под открытым небом в живописной Балаклавской долине — #ZBFest. Самые популярные артисты российской эстрады, лучшие блюда крымской кухни под аккомпанемент любимых игристых вин, а также развлекательные тематические пространства.