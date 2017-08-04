Август продолжит радовать самарцев теплом

В начале августа температура воздуха ожидается выше средних многолетних значений на 0,5 градуса. Таковы прогнозы метеорологов.

Сегодня ожидается переменная облачность. Местами в Самарской области возможны небольшой дождь и гроза. Завтра столбик термометра поднимется до отметки + 31 градус.

В воскресенье погода не изменится, поэтому смело планируйте в выходные поездку за город или пикник под открытым небом.