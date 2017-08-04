Руководство ТРК «Седанка Сити» прокомментировало ситуацию с вчерашним заминированием

В четверг, 3 августа, с 21.00 торгово-развлекательный комплекс «Седанка Сити» продолжил свою работу в обычном режиме. После 3 часовой проверки правоохранительными органами всех помещений в здании комплекса было сообщено об отсутствии подозрительных устройств. Реальных угроз не было обнаружено, по факту провокационных сообщений сотрудниками правоохранительных органов ведется расследование, предпринимаются все необходимые меры по установлению личности и местонахождения злоумышленника и его задержанию. Ситуация под контролем служб безопасности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на руководство ТРК «Седанка Сити».