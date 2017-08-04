В Чусовом приставы арестовали у предпринимательницы Mercedes-Benz и магазин
Бизнесвумен не уплатила налоги на пять миллионов рублей.
Бизнесвумен не уплатила налоги на пять миллионов рублей.
В Чусовом судебные приставы за неуплату налогов арестовали у предпринимательницы иномарку
Как сообщили в краевом УФСПП, в отдел по Чусовому и Горнозаводскому району поступил исполнительный лист о взыскании с бизнесвумен пяти миллионов рублей, которые она задолжала налоговой инспекции. Приставы выяснили, что должнице принадлежит
Если предпринимательница в ближайшее время не погасит долг перед налоговой, то арестованное у неё имущество выставят на торги.