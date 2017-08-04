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10:02 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Чусовом приставы арестовали у предпринимательницы Mercedes-Benz и магазин

Бизнесвумен не уплатила налоги на пять миллионов рублей.

В Чусовом судебные приставы за неуплату налогов арестовали у предпринимательницы иномарку Mercedes-Benz и продуктовый магазин.

Как сообщили в краевом УФСПП, в отдел по Чусовому и Горнозаводскому району поступил исполнительный лист о взыскании с бизнесвумен пяти миллионов рублей, которые она задолжала налоговой инспекции. Приставы выяснили, что должнице принадлежит Mercedes-Benz E350 и магазин площадью более 60 кв м., расположенный в многоквартирном доме. На это имущество наложили арест. Его предварительная стоимость — 1,5 миллиона рублей.

Если предпринимательница в ближайшее время не погасит долг перед налоговой, то арестованное у неё имущество выставят на торги.

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