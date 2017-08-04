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09:10 (мск), источник: НТА-Приволжье

Теплая погода и небольшие дожди ожидаются в Нижегородской области в ближайшие выходные

5 августа облачно, небольшой дождь.

Источник: НТА-Приволжье

Теплая погода и небольшие дожди ожидаются в Нижегородской области в ближайшие выходные. Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, 4 августа переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +24 градуса, ветер юго- западный, 3 м/с.

5 августа облачно, небольшой дождь. Температура воздуха +24 градуса, ветер западный, 4 м/с. 6 августа прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +24 градуса, ветер западный, 4 м/с.

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