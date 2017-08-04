Теплая погода и небольшие дожди ожидаются в Нижегородской области в ближайшие выходные. Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, 4 августа переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +24 градуса, ветер юго- западный, 3 м/с.