В Европейском университете открыта вакансия ректора

В Европейском университете в Петербурге официально объявлен конкурс на должность ректора, сообщает 3 августа пресс-служба учебного заведения.

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Как поясняет вуз, нынешний ректор Николай Вахтин по действующему контракту занимает эту должность до июля 2018 года. Но уже сейчас начинаются поиски нового кандидата, который возглавит университет на пять лет, с 2018 по 2023 год.

В числе требований к соискателям: учёная степень, научная репутация, свободное владение русским и английским языками, лидерские качества и стратегическое мышление в вопросах развития академического образования, а также успешный опыт руководящей и академической работы, в том числе опыт руководства научными и образовательными учреждениями или программами.