Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин определился с судьбой Ленина
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
Дочка Игоря Николаева поразила соцсети своим сходством с папой
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Мир уже израсходовал возобновляемые ресурсы 2017 года2 августа мировая экономика полностью использовала весь условный запас возобновляемых природных ресурсов, которые планета может восстановить за год
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Штурм прикрыла обнаженное тело болгарскими перцами - СМИ
После Порошенко Киев может воевать с РФ – эксперт
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
Die Welt назвала введение новых санкций "триумфом" Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
8«Скирда Патрика»
10:36 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Европейском университете открыта вакансия ректора

Заявления принимаются до 30 ноября 2017 года.

В Европейском университете в Петербурге официально объявлен конкурс на должность ректора, сообщает 3 августа пресс-служба учебного заведения.

Читайте также
Европейский университет попросил Рособрнадзор аннулировать его лицензию

Как поясняет вуз, нынешний ректор Николай Вахтин по действующему контракту занимает эту должность до июля 2018 года. Но уже сейчас начинаются поиски нового кандидата, который возглавит университет на пять лет, с 2018 по 2023 год.

В числе требований к соискателям: учёная степень, научная репутация, свободное владение русским и английским языками, лидерские качества и стратегическое мышление в вопросах развития академического образования, а также успешный опыт руководящей и академической работы, в том числе опыт руководства научными и образовательными учреждениями или программами.

.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Перестать думать о еде. Советы экспертов
Спецпрокурор США по России сформировал жюри присяжных
Госдеп ответил на слова Медведева о «конце надежд»
Китай требует от Индии прекратить испытывать его терпение
СМИ: Генпрокуратура может начать проверять цены на продукты
В Госдуме призвали сократить число фейковых партий
Путин обещал подумать над предложением баллотироваться в 2018 г.
СМИ: цены на лекарства растут в 3 раза быстрее инфляции
Спорт
Манчини впервые проиграл в «Зените» Первое поражение Роберто Манчини во главе петербургского клуба случилось в неожиданной ситуации — «Зенит» дома уступил израильскому клубу «Бней-Иегуда»
Авто
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше Неправильная транспортировка груза оказалась не самым серьезным нарушением, которое допустил водитель
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала» Анонимный источник рассказал о причине конфликта телеведущего с руководством канала
Недвижимость
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
В Москве пустуют арендные квартиры
Стало известно, кто займется реновацией в Москве
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты Певица рассказала о том, какой рацион соблюдает в «ожидании».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь