Чиновники шокировали приморского силача

Муниципальные чиновники шокировали всемирно известного силача: поставить в Большом Камне новый мировой рекорд у Ивана Савкина не получилось, сообщает РИА VladNews. При этом, как рассказал спортсмен корреспонденту агентства, причин отказа никто из представителей администрации Большого Камня не объяснил.

— Я в полном шоке. Я очень расстроен, — сказал Савкин. — Я за здоровый образ жизни, за спорт — а меня пытаются втянуть в подковерные политические игры. В следующий раз я буду проводить мероприятие, не оповещая администрацию города.