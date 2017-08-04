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11:54 (мск), источник: VLADNEWS

Чиновники шокировали приморского силача

Поставить в Большом Камне новый мировой рекорд у Ивана Савкина не получилось.

Муниципальные чиновники шокировали всемирно известного силача: поставить в Большом Камне новый мировой рекорд у Ивана Савкина не получилось, сообщает РИА VladNews. При этом, как рассказал спортсмен корреспонденту агентства, причин отказа никто из представителей администрации Большого Камня не объяснил.

— Я в полном шоке. Я очень расстроен, — сказал Савкин. — Я за здоровый образ жизни, за спорт — а меня пытаются втянуть в подковерные политические игры. В следующий раз я буду проводить мероприятие, не оповещая администрацию города.

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