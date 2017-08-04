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10:20 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В ночь с 5 на 6 августа в Казани будет ограничено движение по ряду улиц

(Город Казань KZN.RU, 4 августа). В ночь с 5 на 6 августа в Казани будет ограничено движение по ряду улиц города. Закрытие связано с проведением массового мероприятия «Ночной велофест». Соответствующее постановление подписано в Исполкоме города.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Движение транспорта будет ограничено по маршруту следования колонны велосипедистов на следующих участках:

5 августа:
с 20.00 до 22.00 — ул. Кремлевская (от площади Первого Мая до ул. Чернышевского);
22.00 до 22.15 — ул. Чернышевского (от ул. Кремлевская до ул. Дзержинского), ул. Дзержинского (от ул. Чернышевского до ул. Лобачевского), ул. Лобачевского (от ул. Дзержинского до ул. К. Маркса);
с 22.30 до 23.00 — ул. К. Маркса (от ул. Лобачевского до ул. Толстого, от ул. Толстого до ул. Чехова), ул. Н. Ершова (от ул. Чехова до ул. П. Лумумбы), ул. П. Лумумбы (от ул. Гвардейская до ул. Космонавтов);
с 23.20 до 23.40 — пр. А. Камалеева (от ул. П. Лумумбы до ул. А. Кутуя), ул. А. Кутуя (от пр. А. Камалеева до ул. Гвардейская);.

5−6 августа:
с 23.50 до 00.30 — ул. Гвардейская (от ул. А. Кутуя до Аметьевской магистрали), Аметьевская магистраль (от ул. Гвардейская до пр. Универсиады), ул. Даурская (от пр. Универсиады до Оренбургского тракта), Оренбургский тракт (от ул. Даурская до Фермского шоссе), Фермское шоссе (от Оренбургского тракта до пересечения с Оренбургским проездом);.

6 августа:
с 00.50 до 01.20 — Оренбургский тракт (от Фермского шоссе до ул. Даурская), ул. Даурская (от Оренбургского тракта до ул. Х. Такташа), ул. Х. Такташа (от ул. Даурская до ул. М. Салимжанова);
с 01.30 до 01.50 — ул. М. Салимжанова (от ул. Х. Такташа до ул. Т. Миннуллина), ул. Т. Миннуллина (от ул. М. Салимжанова до ул. Тихомирного), ул. Роща Фрунзе (от ул. Тихомирнова до ул. Айвазовского);
с 02.00 до 02.30 — ул. Тихомирнова (от ул. Т. Миннуллина до ул. Ульянова-Ленина), Щербаковский переулок (от ул. Ульянова-Ленина до ул. Пушкина), ул. Профсоюзная (от ул. Пушкина до ул. Астрономическая), ул. Астрономическая (от ул. Профсоюзная до ул. Кремлевская), ул. Кремлевская (от ул. Лобачевского до площади Первого Мая).

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