В ночь с 5 на 6 августа в Казани будет ограничено движение по ряду улиц

Источник: Город Казань.KZN.RU

Движение транспорта будет ограничено по маршруту следования колонны велосипедистов на следующих участках:

5 августа:

с 20.00 до 22.00 — ул. Кремлевская (от площади Первого Мая до ул. Чернышевского);

22.00 до 22.15 — ул. Чернышевского (от ул. Кремлевская до ул. Дзержинского), ул. Дзержинского (от ул. Чернышевского до ул. Лобачевского), ул. Лобачевского (от ул. Дзержинского до ул. К. Маркса);

с 22.30 до 23.00 — ул. К. Маркса (от ул. Лобачевского до ул. Толстого, от ул. Толстого до ул. Чехова), ул. Н. Ершова (от ул. Чехова до ул. П. Лумумбы), ул. П. Лумумбы (от ул. Гвардейская до ул. Космонавтов);

с 23.20 до 23.40 — пр. А. Камалеева (от ул. П. Лумумбы до ул. А. Кутуя), ул. А. Кутуя (от пр. А. Камалеева до ул. Гвардейская);.

5−6 августа:

с 23.50 до 00.30 — ул. Гвардейская (от ул. А. Кутуя до Аметьевской магистрали), Аметьевская магистраль (от ул. Гвардейская до пр. Универсиады), ул. Даурская (от пр. Универсиады до Оренбургского тракта), Оренбургский тракт (от ул. Даурская до Фермского шоссе), Фермское шоссе (от Оренбургского тракта до пересечения с Оренбургским проездом);.