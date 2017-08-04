Роскомнадзор лишил лицензии 11 самарских СМИ

Так, лицензии были лишены 11 СМИ: «Самарское время», «Отдохнем-в.рф. Святые места Самарской области», «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ — КОЛЛЕКЦИЯ. Самара», «МамкиПапки.ru о главных ценностях жизни», «Вера. Иллюстрированный журнал Самарской Православной Духовной Семинарии», «Наше время — Самара», «Вестник Поволжского Клуба Качества», «Незнакомка», «Панорама недели», «ТВ Эксперт», «Время — инфо».
Кроме того, по решению учредителей из реестра действующих зарегистрированных СМИ были исключены газеты «За строительные кадры» и «Постскриптум. Тольятти».