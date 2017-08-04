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10:07 (мск), источник: Pro Город Самара

Роскомнадзор лишил лицензии 11 самарских СМИ

В июле управление Роскомнадзора по Самарской области сняло с регистрационного учета несколько СМИ. Это было сделано на основании судебных решений о признании их свидетельств о регистрации недействительными.

Источник: РИА "Новости"

Так, лицензии были лишены 11 СМИ: «Самарское время», «Отдохнем-в.рф. Святые места Самарской области», «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ — КОЛЛЕКЦИЯ. Самара», «МамкиПапки.ru о главных ценностях жизни», «Вера. Иллюстрированный журнал Самарской Православной Духовной Семинарии», «Наше время — Самара», «Вестник Поволжского Клуба Качества», «Незнакомка», «Панорама недели», «ТВ Эксперт», «Время — инфо».

Кроме того, по решению учредителей из реестра действующих зарегистрированных СМИ были исключены газеты «За строительные кадры» и «Постскриптум. Тольятти».

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