Омский Минздрав получит еще один вертолет Ми-8

По его словам, сегодня в регионе летают два вертолета, через месяц будет три — два Ми-8 с медицинским модулем и один старый Ми-2. За первый месяц работы вертолета Ми-8 с медицинским модулем было совершено 50 вылетов в труднодоступные районы, врачи осмотрели 78 больных, из них 60 человек привезли в Омск, в том числе 17 детей. Омская область вошла в число 24 регионов, попавших в пилотный проект по развитию санавиации.