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10:27 (мск), источник: Вести - Омск

Омский Минздрав получит еще один вертолет Ми-8

В сентябре в распоряжении ведомства появится крылатая машина для доставки пациентов из труднодоступных районов.

Средства на ее аренду выделены из федерального и областного бюджетов, — заявил в интервью «Коммерческим вестям» министр здравоохранения региона Андрей Стороженко.

По его словам, сегодня в регионе летают два вертолета, через месяц будет три — два Ми-8 с медицинским модулем и один старый Ми-2. За первый месяц работы вертолета Ми-8 с медицинским модулем было совершено 50 вылетов в труднодоступные районы, врачи осмотрели 78 больных, из них 60 человек привезли в Омск, в том числе 17 детей. Омская область вошла в число 24 регионов, попавших в пилотный проект по развитию санавиации.

В этом году региону выделено 130 млн федеральных средств, еще 15 миллионов дал областной бюджет. Такое же финансирование заложено и на следующий год.

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