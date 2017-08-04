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10:26 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии бизнесмен отблагодарил школьника за найденный бумажник с долговой распиской на 3 млн рублей

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Нефтекамске 11-летний школьник возвращался с тренировки, по пути домой он нашел на земле чей-то бумажник. Внутри оказалось три тысячи рублей, банковские карты и квитанции. Сознательный подросток отдал находку родителям, а те набрали номер на визитке из кошелька. Об этом сообщает сайт proneftekamsk.ru.

Через некоторое время хозяин бумажника приехал к семье. Им оказался представительный и состоятельный бизнесмен. В благодарность он дал школьнику в качестве награды гораздо большую сумму, чем три тысячи рублей. Выяснилось, что в кошельке был очень важный документ — нотариально заверенная долговая расписка на три миллиона рублей.

После знакомства с семьей предприниматель на время каникул пригласил подростка поработать у него курьером, предложив выгодные условия.

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