В Башкирии бизнесмен отблагодарил школьника за найденный бумажник с долговой распиской на 3 млн рублей

Через некоторое время хозяин бумажника приехал к семье. Им оказался представительный и состоятельный бизнесмен. В благодарность он дал школьнику в качестве награды гораздо большую сумму, чем три тысячи рублей. Выяснилось, что в кошельке был очень важный документ — нотариально заверенная долговая расписка на три миллиона рублей.